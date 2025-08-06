У небанковской группы ВСК Груп – 200 000 заемщиков. Но вряд ли многие украинцы когда-либо слышали о такой финансовой компании. Она может быть знакома разве что клиентам банков или кредитных компаний, которые не возвращают долги. Потому что ВСК Груп – это компания, которая покупает портфели просроченных кредитов у финансовых учреждений, а затем пытается вернуть долги.

В 2023-2025 годах ВСК Груп приобрела портфели номинальной стоимостью около 2 млрд грн на общую сумму около 50 млн грн. А в 2021 году за 18 млн грн купила пакет просроченных кредитов ПриватБанка на 800 млн грн.

ВСК Груп не использует колл-центры, которые звонят должникам и их родственникам, рассказывает владелец компании Сергей Великданов. "Это неэффективный способ", – считает он. Компания взыскивает долги через суд.

Корреспондентка LIGA.net поговорила с владельцем ВСК групп о том, как устроен бизнес по скупке проблемных долгов, сколько на этом можно заработать, а также о том, почему люди попадают в долговую яму. Кроме того, Сергей Великданов рассказал, что делать человеку, который не может вернуть кредит, чтобы не попасть в долговую ловушку.