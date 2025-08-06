У небанківської ВСК Груп – 200 000 позичальників. Але навряд чи багато українців колись чули про таку фінансову компанію. Знайома вона може бути хіба що клієнтам банків чи кредитних компаній, що не повертають боргів. Тому що ВСК Груп – компанія, яка купує портфелі прострочених кредитів у фінансових установ, а потім намагається повернути борги.

У 2023-2025 роках ВСК Груп придбала портфелів номіналом майже 2 млрд грн на загальну суму близько 50 млн грн. А у 2021-му за 18 млн грн купила пакет прострочених кредитів ПриватБанку на 800 млн грн.

ВСК Груп не використовує кол-центри, які телефонують боржникам та їхнім родичам, розповідає власник компанії Сергій Велікданов. "Це непродуктивний спосіб", – вважає він. Борги компанія стягує через суд.

Кореспондентка LIGA.net поговорила з власником ВСК Груп про те, як влаштований бізнес з купівлі проблемних боргів, скільки на цьому можна заробити, а також про те, чому люди опиняються у борговій ямі. Крім цього, Сергій Велікданов розповів, що робити людині, яка не може віддати кредит, щоб не потрапити в боргову пастку.