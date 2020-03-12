Низкая инфляция и риски коронавируса. НБУ снизил учетную ставку до 10%

НБУ решил поддержать экономику в условиях рисков эпидемии коронавируса и в шестой раз подряд снизил учетную ставку – сразу на 1 процентный пункт - до 10%. Об этом на брифинге в четверг объявил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Правление Национального банка принимало решение в условиях, когда инфляционное давление ослабевает быстрее, чем ожидалось, а экономика нуждается в дальнейшей поддержке", – заявил Смолий.

До сих пор распространение коронавирусной инфекции имело ограниченное или нейтральное влияние на украинскую экономику, а ситуация на валютном рынке была вызвана реакцией на неопределенность с дальнейшим расширением пандемии, отмечают в Нацбанке.

"Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение мировых цен на отдельные товары отечественного экспорта более чем компенсировано наращиванием физических объемов поставок, – говорится в релизе регулятора. – В то же время цены на товары, которые Украина импортирует, прежде всего на энергоносители, снижаются даже быстрее, чем на экспорт".

НБУ видит угрозу существенного замедления украинской экономики, если риски глобальной рецессии реализуются.

"Существенное снижение мирового спроса и переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования. Уязвимость экономики в период турбулентности уменьшится при наличии новой программы МВФ", – отмечается в релизе.

Как отметил Смолий, из-за более быстрого замедления инфляции в апреле НБУ может пересмотреть прогноз по инфляции на конец 2020 года (сейчас – 4,8%).