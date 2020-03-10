Цены продолжают падать: Госстат зафиксировал дефляцию в феврале

За февраль 2020 года уровень инфляции в Украине составил 2,4% в годовом измерении. По сравнению с январем 2020 года цены снизились на 0,3%, с начала года рост составил 0,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в феврале по сравнению с январем составила -0,1%, а с начала года -0,3%.

По данным Госстата, в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,4%. Больше всего (на 17,6%) подешевели яйца. На 5,1-0,2% снизились цены на мясо птицы, свинину, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло.

При этом на 2,2-0,2% подорожали фрукты, говядина, сахар, овощи, хлеб, сметана, молоко, продукты переработки зерновых, рис.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,6%.

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, обувь - на 4,9%, одежда - на 3,7%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 2,0%, чему способствовало снижения цен на газ на 12,9%. Кроме того, на 1,4% снизились тарифы на горячую воду и отопление. Однако выросли тарифы на водоснабжение на 15,3% и канализацию - на 12,6%.

Транспорт в целом подорожал на 0,1% в основном из-за подорожания проезда в поездах на 3,2% и автомобильном пассажирском транспорте на 1,0%. В то же время на 2,0% подешевели топливо и масла.

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Базовая инфляция - часть инфляции, отражающая динамику цен без учета товаров, на стоимость которых влияют административные и сезонные факторы.