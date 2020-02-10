Инфляция в Украине продолжает замедляться

Инфляция в январе по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%; в годовом измерении (к январю 2020 года) рост цен замедлился до 3,2% (4,1% в декабре 2019 года). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем составила -0,2%, за год в целом - 3,3%.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Больше всего (на 6,6%) подорожали овощи. На 1,4-0,3% выросли цены на кисломолочную продукцию, говядину, продукты переработки зерновых, молоко, сыры, безалкогольные напитки, хлеб. В то же время на 1,5-0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. Одежда и обувь подешевели на 5,6%.

На росте тарифов на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,7% сказалось повышение цен на природный газ на 10,7%. В то же время на 2,9% снизились тарифы на отопление.

Цены на транспорт в целом снизились на 0,7%. Вместе с тем на 1,4% подорожал проезд в пассажирском автотранспорте.

В сфере связи цены выросли на 0,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 12,5%.

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