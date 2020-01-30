Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Инфляция меньше 4%. НБУ снова резко снизил учетную ставку

Инфляция меньше 4%. НБУ снова резко снизил учетную ставку
30.01.2020, 14:00

Нацбанк снизил ставку и пересмотрел ряд важных прогнозов

НБУ понизил учетную ставку сразу на 2,5 процентных пункта до 11%, объявил на брифинге глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент LIGA.net.

“Замедление инфляции, по оценке НБУ, продолжается. Начиная с января и в течение большей части 2020 года, инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5±1%, но ускорится в четвертом квартале и составит 4,8% на конец года”, - заявил Смолий.

По словам главы НБУ, основная причина длительного замедления инфляции – ревальвация гривни (укрепление на 14,5% к доллару в 2019 году), которая продолжит влиять на стоимость импортных товаров, а также локальной продукции с высокой долей импорта в себестоимости.

Дополнительные причины: сохранение относительно низких цен на энергоносители в мире, а также незначительная продовольственная инфляция за счет улучшения урожайности овощей и фруктов.

Также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки: на конец 2020 года она составит 7% (предыдущий прогноз - 9%) и примерно на таком же уровне останется до конца 2022 года. 

Читайте также: Ставка Зеленского-Гончарука: НБУ снизит учетную ставку. И это повлияет на вашу жизнь

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.

Напишите нам
учетная ставка НБУ инфляция
Комментарии
Последние новости
 