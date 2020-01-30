Инфляция меньше 4%. НБУ снова резко снизил учетную ставку

НБУ понизил учетную ставку сразу на 2,5 процентных пункта до 11%, объявил на брифинге глава Нацбанка Яков Смолий, передает корреспондент LIGA.net.

“Замедление инфляции, по оценке НБУ, продолжается. Начиная с января и в течение большей части 2020 года, инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5±1%, но ускорится в четвертом квартале и составит 4,8% на конец года”, - заявил Смолий.

По словам главы НБУ, основная причина длительного замедления инфляции – ревальвация гривни (укрепление на 14,5% к доллару в 2019 году), которая продолжит влиять на стоимость импортных товаров, а также локальной продукции с высокой долей импорта в себестоимости.

Дополнительные причины: сохранение относительно низких цен на энергоносители в мире, а также незначительная продовольственная инфляция за счет улучшения урожайности овощей и фруктов.

Также Нацбанк обновил прогноз учетной ставки: на конец 2020 года она составит 7% (предыдущий прогноз - 9%) и примерно на таком же уровне останется до конца 2022 года.

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С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки – сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.