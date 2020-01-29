Ставка Зеленского-Гончарука: НБУ снизит учетную ставку. И это повлияет на вашу жизнь

Завтра, 30 января, в Украине состоится главное финансовое событие месяца - правление Нацбанка Украины пересмотрит учетную ставку. Все опрошенные LIGA.net банкиры и аналитики уверены, что НБУ существенно снизит ставку. Вопрос, на сколько? Сейчас – 13,5%, но ключевая ставка будет снижена сразу более, чем на 1,5 - 2,5, а, возможно, и больше процентных пунктов. И на этот раз цифра действительно имеет значение.

Украина еще не знает, как это – жить со стабильно низкой инфляцией, на которую реально влияет монетарная политика НБУ. А бизнес и население еще не привыкли, что ставки на депозиты в гривне могут быть ниже 10%. Пора привыкать - это уже почти реальность.

Как изменится украинская экономика и на что еще повлияет учетная ставка уже 2020-м? LIGA.net разбиралась в интригах вокруг знакового решения НБУ.

Почему учетная ставка важна для Гройсмана, Гончарука, Зеленского и Коломойского

Последний раз Нацбанк объявлял о снижении ставки (сразу на 2 п.п. до 13,5%) 13 декабря. В этот день в здание регулятора можно было попасть только через черный вход. Центральную часть НБУ перекрывали сотрудники Никопольского ферросплавного завода Игоря Коломойского, которые протестовали против политики регулятора.

Высокая учетная ставка – одна из главных претензий к НБУ последних лет. Ее разделяют не только соратники Коломойского, но и, например, глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин. В свое время Нацбанк за это критиковал экс-премьер Владимир Гройсман.

Его "преемник" Алексей Гончарук свой первый спич в обновленном парламенте отчасти посвятил этой же проблеме. "Мы хотим находиться в постоянном диалоге с Нацбанком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда отпускали кредитную ставку. И мы это будем делать", – заявлял будущий премьер.

К осени 2019-го, когда в Украине почти полностью обновилась власть, НБУ уже почти два года держал ставку в пределах 16-18%.

Почему? Официальная причина – инфляция, которую Нацбанк еще в 2015 году установил своей главной целью. Регулятор объяснял высокую учетную ставку намерениями довести инфляцию в Украине до целевого показателя – 5±1%.

Но первопричиной часто были политические риски. Например, высокой учетной ставкой НБУ отвечал на двухкратное повышение минимальной зарплаты в конце 2016-го, реагировал на срыв переговоров с МВФ в 2017 и 2018-м и пытался погасить риски двойных выборов 2019-го.

СПРАВКА. Три вопроса об НБУ, инфляции и учетной ставке Как НБУ влияет на инфляцию? Модель основана на закономерности – чем выше учетная ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги (например, на депозите под высокий процент), а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Учетная ставка НБУ не опускается ниже 16% с января 2018 года. До марта 2019-го Нацбанк держал ставку на 18%, после чего начал цикл смягчения политики. Сейчас учетная ставка составляет 17%. Самый «мягкий» период в политике НБУ за последние пять лет – с мая по сентябрь 2017 года, когда ставка составляла 12,5%. Кто принимает решения? Учетную ставку определяет правление НБУ (Яков Смолий, Катерина Рожкова, Дмитрий Сологуб, Олег Чурий, Сергей Холод, Роман Борисенко), решение принимают на голосовании простым большинством. Если голоса разделились, преимущество получает решение, за которое выступил глава НБУ. В этом году Нацбанк будет 8 раз пересматривать учетную ставку. Заседания правления по этой теме традиционно проходят по четвергам, решение объявляют в 14:00 в этот же день. Перед этим (за день или два до правления) ситуацию со ставками обсуждают на Комитете по монетарной политике НБУ (входит 10 человек, включая весь топ-менеджмент). НБУ неоправданно долго держал ставку высокой? И да, и нет. С одной стороны, в ноябре 2019 инфляция замедлилась до 5,3%: при учетной ставке на тот момент в 15,5%, реальная ставка в Украине (учетная - инфляция) составляла 10,2%. В интервью LIGA.net один из главных «монетарщиков» Нацбанка Владимир Лепушинский рассказывал, что при стабильной инфляции в 5%, учетная ставка НБУ должна составлять 7% (реальная ставка – 2%). Вместе с тем, учетная ставка с опозданием влияет на инфляцию (в Украине – от 9 месяцев). Удерживая ставку высокой, Нацбанк не мог предвидеть, что крупные инвестиции иностранцев в облигации госзайма (ОВГЗ) резко укрепят гривню, что ускорит замедление инфляции почти на год.

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В первые дни января 2020 года ситуация кардинально изменилась: Госстат зафиксировал замедление инфляции в 2019 до 4,1% (в 2018 было 9,8%). Это лишь немногим выше, чем нижняя граница целевого диапазона НБУ и значительно превосходит все прогнозы регулятора, который не надеялся попасть в таргет раньше конца 2020 года.

Помогла крепкая гривня, за год неожиданно укрепившаяся к доллару почти на 15%. Это повлияло на цены на импортные товары.

С низкой инфляцией интересы Нацбанка и политиков, которые обещают дешевую ипотеку и кредиты для бизнеса, наконец-то совпали. Но противоречия все же остаются.

С одной стороны, теперь у НБУ практически нет возможности сохранить свой традиционный консерватизм (до декабрьского понижения на 2 п.п., любимым "шагом" НБУ было снижение на 0,5 п.п.). Это косвенно подтвердил и глава Нацбанка Яков Смолий, который заявил, что регулятор может снизить ставку до 8% еще в 2020 году, хотя изначально это ожидалось не раньше конца 2021.

С другой – в памяти многих украинских финансистов в памяти жив пример 2017 года, когда Нацбанк за год опустил ставку до 12,5%, но затем был вынужден повышать ее до 18%.

Не повторится ли история в этот раз?

Почему НБУ резко ослабит тиски. Пять причин

Опрошенные LIGA.net аналитики настроены оптимистично: их прогнозы сходятся на том, что Нацбанк существенно снизит ставку, ожидания варьируются от 1,5 до 2,5 п.п. Основания для столь сильного снижения есть.

Во-первых, снижение инфляции до 4,1% – серьезный тренд. Ставку будут снижать быстрее. У Нацбанка даже могут возникнуть проблемы с тем, чтобы вписаться в целевой диапазон с нижнего предела, а не с верхнего, как было раньше, отмечает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Константин Фастовец из Adamant Capital и Алексей Блинов из Альфа-Банка Украина ожидают, что по итогам января потребительская инфляция опустится ниже 4%. "В ближайшие месяцы индекс потребительских цен выйдет из целевого диапазона НБУ вниз уже в январе, – прогнозирует Блинов. – Сохранение инфляции в 3% в течение первого полугодия становится вполне осязаемой перспективой".

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В Нацбанке тоже видят такую угрозу: согласно Итоги дискуссии на Комитете по монетарной политике 12 декабря, одним из аргументов снижения ставки сразу на 2 п.п.был риск выхода за нижний предел целевого диапазона. При этом 6 из 10 членов Комитета поддержали более консервативный вариант со снижением на 1,5 п.п.

С учетом рисков чрезмерного замедления инфляции, НБУ может снизить ставку до 8% уже в третьем квартале 2020, допускает Фастовец из Adamant Capital. По мнению Блинова из Альфа-Банка Украина, это может произойти еще раньше – до конца первого полугодия.

Во-вторых, девальвация гривни и паника из-за эпидемии в Китае не должны помешать. Во вторник, 28 января, гривня на межбанке подешевела до 24,71 грн/$ – самое низкое значение с начала ноября 2019. Девальвация – это всегда минус с точки зрения инфляции, но откат курса до 25 грн/$ вряд ли заставит регулятора изменить озвученное Смолием намерение снизить ставку до 8% до конца этого года, считает Фастовец из Adamant Capital.

"Укрепление гривни до 23,5 грн/$ было слишком резким и, возможно, не соответствовало реально покупательной способности нацвалюты в данный момент, – отмечает он. – В своих прогнозах мы изначально исходили, что курс вернется к 25 грн/$".

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Риски ухода международных инвесторов с развивающихся рынков пока не подтвердились: на аукционе по продаже 7-летних облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в гривне во вторник, спрос превышал предложение Минфина в 2,5 раза. Основные инвесторы в эти бумаги – иностранцы.

В-третьих, Гончаруку нужны дешевые кредиты. После слива "пленок Гончарука", премьер признался, что экономический блок Кабмина проводит еженедельные совещания с НБУ. Сейчас, в частности, работают на тем, чтобы удешевить ипотеку (такое поручение Зеленский дал Кабмину и Нацбанку еще осенью) и запустить госпрограмму дешевых кредитов для бизнеса.

"Дойти до 10-11% по ипотеке в этом году – очень амбициозная, но очень важная задача, – говорил на одном из брифингов Гончарук. – Мы с Нацбанком над этим работаем. При инфляции 4% это вполне реалистично".

В-четвертых, аналогий с 2017-м мало, но риски есть. Главный из них – неопределенность с МВФ, но и здесь в 2020-м ситуация гораздо лучше: Украина уже получила от Фонда SLA (Staff Level Agreement, принципиальное согласие о кредитовании). В остальном сходства минимальны: негативные эффекты от девальвации гривни и резкого роста зарплат иссякли, общие макропоказатели выглядят сильнее, чем в 2017-м, говорит Фастовец из Adamant Capital.

Причина для волнения – инфляционные ожидания, которые остаются высокими: при реальной инфляции около 4%, оценка населения на конец года составляет 8,3%, добавляет главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

"Несмотря на достаточно жесткие условия, инфляцию не удавалось "охладить" ниже 8% с июля 2018 по август 2019, пока не случилось нетипичной для осени сильной ревальвации гривни, – поясняет он. – Таким образом, пока сложно с уверенностью утверждать, что ситуация с инфляцией полностью под контролем НБУ".

В-пятых, рынок может не понять. Чрезмерно осторожное поведение Нацбанка может обескуражить рынок, считает Блинов из Альфа-Банка Украина. "Снижение меньшим темпом, чем при последнем пересмотре, когда ставка была снижена на 2 п.п., может стать сигналом, подрывающим доверие к монетарной политике НБУ", – полагает он.

От депозитов до курса доллара: на что влияет учетная ставка

Вместе с решением о ставке НБУ в четверг представит обновленный макропрогноз: скорее всего, регулятор улучшит оценку инфляции на конец года и пересмотрит в сторону снижения траекторию учетной ставки до конца 2021 года.

Как и на что влияет стабильно низкая ставка НБУ? Кроме инфляции это депозиты, кредиты и курс гривни.

Депозиты. С начала 2020 года значение гривневого индекса UIRD (показывает тренды на рынке депозитов физлиц) снизился приблизительно на 1 п.п 13,97% годовых, рассказывает Демкив из ICU. "Банки усвоили, что в 2020 году учетная ставка будет снижаться и стали предлагать клиентам все меньшие ставки по депозитам, - поясняет он. – Этот тренд продолжится, и к концу 2020 значение индекса UIRD достигнет диапазона 11-11,5%".

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Кредиты. Украинские банки готовы к тому, чтобы наращивать кредитование юрлиц и соответственно снижать ставки, но им мешают две проблемы: по-прежнему слабая защита прав кредиторов (нереформированные суды) и небольшое количество качественных заемщиков (кредитовать некачественных не разрешает НБУ), недавно написала замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Кредиты физлицам также вряд ли сильно подешевеют со снижением учетной ставки на несколько процентных пункта. "В их себестоимости фондирование занимает незначительную часть, - поясняет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. – Риски, маркетинговые расходы влияют на стоимость таких кредитов гораздо больше".

Курс. Учетная ставка и курс гривни связаны через сложные закономерности, но сейчас главный вопрос в том, насколько Минфин снизит ставки по ОВГЗ, которые ориентируются на ставку НБУ. От этого зависит, как долго иностранные инвесторы будут интересоваться украинским госдолгом. В прошлом году их деньги укрепили гривню. В этом – пока не спасают от девальвации.

Ипотека. 11%, о которых говорил Гончарук – это реально? В теории – да. Чтобы удешевить ипотеку до 12-13%, нужно снизить учетную ставку, как минимум, до 8-9%, рассказывал прошлой осенью глава НБУ Яков Смолий.

Но не все так просто. "Ключевая проблема – непрозрачность рынка и его недостаточная урегулированность, – считает Рожкова. – Потенциал ипотеки огромен, но он реализуется только при условии, что будут известны конечные бенефициары застройщиков, схемы их финансирования, а уровень защиты инвесторов повысится".