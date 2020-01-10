В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 8%

Учетная ставка может составить 8% уже в 2020 году, хотя такое снижение планировалось не раньше 2021 года. Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий в интервью журналисту Владимиру Федорину.

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами. Ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019-го, а опубликовано 8 января - ред.)", - сказал Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021-го, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального ее снижения.

Читайте также: Корогодский и Мазепа заключили пари на учетную ставку НБУ

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки - сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.