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В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 8%

В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 8%
10.01.2020, 11:25

НБУ может более радикально снизить учетную ставку, чем планировал

Учетная ставка может составить 8% уже в 2020 году, хотя такое снижение планировалось не раньше 2021 года. Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий в интервью журналисту Владимиру Федорину.

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами. Ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019-го, а опубликовано 8 января - ред.)", - сказал Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021-го, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального ее снижения.

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С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию - чем выше ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте (и кредиты, и депозиты). Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона высокой учетной ставки - сокращение кредитования, и, как следствие, замедление экономического роста.
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