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Новый министр финансов встретился с представителем МВФ в Украине: что обсуждали

Новый министр финансов встретился с представителем МВФ в Украине: что обсуждали
06.03.2020, 12:12

Свою первую официальную встречу на посту главы Минфина Уманский провел с представителем МВФ

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) является важной для поддержания финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Игорь Уманский по итогам встречи с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Это первая официальная встреча Уманского на посту главы Минфина. Он отметил, что “безусловным приоритетом” для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ. Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.

“Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы”, - сказал он.

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Кучук Марина
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новый Кабмин МВФ Игорь Уманский Йоста Люнгман
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