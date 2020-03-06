Новый министр финансов встретился с представителем МВФ в Украине: что обсуждали

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) является важной для поддержания финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Игорь Уманский по итогам встречи с представителем МВФ в Украине Йоста Люнгманом 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Это первая официальная встреча Уманского на посту главы Минфина. Он отметил, что “безусловным приоритетом” для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ. Министр предложил организовать в ближайшее время встречу руководства украинского правительства с руководством МВФ в Вашингтоне.

“Программа расширенного финансирования МВФ важна для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы”, - сказал он.

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