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МВФ готов активизировать кредиты в объеме $1 трлн для борьбы с коронавирусом

МВФ готов активизировать кредиты в объеме $1 трлн для борьбы с коронавирусом
16.03.2020, 17:36

В МВФ готовы выделить $1 трлн на помощь странам в борьбе с распространением коронавирусом

Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на помощь странам в борьбе с распространением коронавирусом. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте фонда.

Отмечается, что фонд может предоставить почти $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут выделить странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

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Георгиева напомнила, что МВФ выступил с рядом предложений, которые помогут странам в сложной ситуации. Она рассказала о трех планах действия для глобальной экономики:

- первый направлен на укрепление финансовых институтов и стимулирование банковского сектора;
- второй направлен на поддержку реальной экономики путем корректировки денежной политики.

"Центробанки должны продолжать стимулировать спрос и повышать доверие к экономике", - подчеркнула Георгиева.

- третий направлен на реформирование нормативной базы с целью обеспечения стабильности на финансовых рынках.

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  • Ранее стало известно, что МВФ выделит $50 млрд помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса.
  • Всемирный банк направит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом в беднейших странах мира.
  • Федеральный резервный банк Нью-Йорка решил направить $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков.
  • ЕБРР обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" стоимостью 1 млрд евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса.
Яковенко Катерина
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МВФ Кристалина Георгиева коронавирус
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