МВФ готов активизировать кредиты в объеме $1 трлн для борьбы с коронавирусом

Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на помощь странам в борьбе с распространением коронавирусом. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева в блоге на сайте фонда.
Отмечается, что фонд может предоставить почти $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут выделить странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.
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Георгиева напомнила, что МВФ выступил с рядом предложений, которые помогут странам в сложной ситуации. Она рассказала о трех планах действия для глобальной экономики:
- первый направлен на укрепление финансовых институтов и стимулирование банковского сектора;
- второй направлен на поддержку реальной экономики путем корректировки денежной политики.
"Центробанки должны продолжать стимулировать спрос и повышать доверие к экономике", - подчеркнула Георгиева.
- третий направлен на реформирование нормативной базы с целью обеспечения стабильности на финансовых рынках.
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