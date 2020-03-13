Коронавирус. Нью-Йорк потратит $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Федеральный резервный банк Нью-Йорка направит $1,5 трлн в финансовые рынки на фоне паники вокруг коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что банк заявил о своих планах потратить эти деньги для закупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличности на рынке ценных бумаг. Решение было принято после рекомендации главы Федерального резерва Джерома Пауэлла.
В банке подчеркнули, что в значительной степени увеличит количество договоров "репо" путем закупки государственных облигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.
По словам президента США Дональда Трампа, который встретился с руководством крупнейших банков, финансового кризиса не существует и это лишь временный момент, с которым они справятся как нация.
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