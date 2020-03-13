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Коронавирус. Нью-Йорк потратит $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Коронавирус. Нью-Йорк потратит $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков
13.03.2020, 11:23

На фоне распространения коронавруса Федеральный резервный банк Нью-Йорка решил направить $1,5 трлн на поддержку финансовых рынков

Федеральный резервный банк Нью-Йорка направит $1,5 трлн в финансовые рынки на фоне паники вокруг коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что банк заявил о своих планах потратить эти деньги для закупки финансовых активов, чтобы увеличить объем наличности на рынке ценных бумаг. Решение было принято после рекомендации главы Федерального резерва Джерома Пауэлла.

В банке подчеркнули, что в значительной степени увеличит количество договоров "репо" путем закупки государственных облигаций и других ценных бумаг у банков и трейдеров с тем, чтобы продать их на следующий день или в течение короткого времени с определенными процентами.

По словам президента США Дональда Трампа, который встретился с руководством крупнейших банков, финансового кризиса не существует и это лишь временный момент, с которым они справятся как нация.

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  • 11 марта Банк Англии обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса. Правительство Эстонии объявило о начале кризиса в стране.
  • Многие крупнейшие экономики (Германия, Япония) почувствовали проблемы еще в конце 2019 года. В 2020-м ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, катализатором стал выход России из нефтяной сделки со странами ОПЕК (зачем это Роснефти и что будет дальше – читайте здесь).
  • В Национальном банке Украины уверены, что ситуация на валютном рынке под контролем и резервов для сглаживания колебаний курса гривни достаточно.

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Яковенко Катерина
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