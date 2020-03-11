Банк Англии снизил базовую ставку в три раза

11 марта Банк Англии снизил базовую процентную ставку с 0,75% до 0,25% годовых, а также обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса. Об этом пишет Finclub со ссылкой на сообщение английского регулятора.
"Снижение базовой ставки поможет поддержать оптимизм бизнеса и потребителей в сложное время, а также сократить стоимость и увеличить доступность денежных средств. Мы используем свое влияние, чтобы поддерживать инфляцию на низком и стабильном уровне", - говорится в сообщении.
В Банке Англии отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен. При этом понимают, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы. Поэтому Комитет по денежно-кредитной политике поддержал и меры для борьбы с негативными последствиями коронавируса. Среди них:
В центробанке считают, что TFSME усилит влияние снижения ставки на реальную экономику и станет гарантией того, что бизнес и домовладельцы выигрывают от смягчения политики регулятора.
Последний раз Банк Англии повысил базовую процентную ставку 2 ноября 2017 года впервые за 10 лет. Тогда ставку повысили на 0,25 п.п. - до 0,5% годовых.
Многие крупнейшие экономики (Германия, Япония) почувствовали проблемы еще в конце 2019 года. В 2020-м ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, катализатором стал выход России из нефтяной сделки со странами ОПЕК (зачем это Роснефти и что будет дальше – читайте здесь). Цены на нефть 9 марта обвалились на 30%, что стало крупнейшим падением с 1991 года. Вслед за ценами на нефть обрушились фондовые рынки. Паника на рынках повлияла на котировки украинских евробондов и ВВП-варрантов.
11 марта правительство Эстонии объявило о начале кризиса в стране.
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