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Банк Англии снизил базовую ставку в три раза

Банк Англии снизил базовую ставку в три раза
11.03.2020, 12:17

Английский регулятор принимает меры для поддержания бизнеса и потребителей, а также для удержания инфляции

11 марта Банк Англии снизил базовую процентную ставку с 0,75% до 0,25% годовых, а также обнародовал пакет дополнительных мер для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса. Об этом пишет Finclub со ссылкой на сообщение английского регулятора.

"Снижение базовой ставки поможет поддержать оптимизм бизнеса и потребителей в сложное время, а также сократить стоимость и увеличить доступность денежных средств. Мы используем свое влияние, чтобы поддерживать инфляцию на низком и стабильном уровне", - говорится в сообщении.

В Банке Англии отмечают, что масштаб негативных последствий коронавируса COVID-19 для экономики страны пока неясен. При этом понимают, что деловая активность в Великобритании существенно ослабнет в ближайшие месяцы. Поэтому Комитет по денежно-кредитной политике поддержал и меры для борьбы с негативными последствиями коронавируса. Среди них:

  1. Объем программы покупки гособлигаций сохранен на уровне 435 млрд фунтов стерлингов и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
  2. Запуск новой программы финансирования банков для кредитования малого и среднего бизнеса (Term Funding for Small and Medium-sized Enterprises, TFSME). Программа рассчитана на 12 месяцев и предусматривает выдачу кредитов на четыре года под ставку, равную или близкую к базовой процентной ставке.

В центробанке считают, что TFSME усилит влияние снижения ставки на реальную экономику и станет гарантией того, что бизнес и домовладельцы выигрывают от смягчения политики регулятора.

Последний раз Банк Англии повысил базовую процентную ставку 2 ноября 2017 года впервые за 10 лет. Тогда ставку повысили на 0,25 п.п. - до 0,5% годовых.

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Андреева Анна
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Банк Англии коронавирус поддержка экономики
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