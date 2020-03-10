"Черный понедельник". Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились

В "черный понедельник" 9 марта ВВП-варранты Украины подешевели на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.). Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 – 5,7%, 2022 – 6%, 2023 – 6,9% и в 2025 – 7,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах – 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 8,3%.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых, которые котировались в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в понедельник 9 марта опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

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17 января украинские ВВП-варранты обновили исторический максимум и достигли 100,13% номинала. В последнюю неделю февраля они подешевели почти на 9% в связи с коронавирусом.

Фондовые рынки 9 марта обрушились из-за распада соглашения ОПЕК+ (подробнее тут). Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5-9%, японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%. Для него это было худшее падение с кризисного 2008 года.

Цена нефти марки Brent после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Обвал цен стал худшим с 1991 года, когда США начали операцию "Буря в пустыне".