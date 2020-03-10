"Черный понедельник". Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились

В "черный понедельник" 9 марта ВВП-варранты Украины подешевели на 9,2% до 81,8% номинала, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.). Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 – 5,7%, 2022 – 6%, 2023 – 6,9% и в 2025 – 7,3% годовых.
Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах – 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 8,3%.
Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых, которые котировались в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в понедельник 9 марта опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.
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