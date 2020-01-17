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Гончарук написал заявление об отставке. Но вряд ли уйдет

Украинские ВВП-варранты обновили рекорд

Украинские ВВП-варранты обновили рекорд
17.01.2020, 08:41

Покупка украинских ценных бумаг превысила 100% номинала

16 января котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в 2015 году, обновили исторический максимум и достигли 100,13% номинала. Об этом в Facebook сообщил экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Исторический день, впервые в истории цена на украинском варранты превысила 100% от номинала… а лишь несколько лет они продавалась по 29%", - написал Компаниец. 

При этом он предположил, что по результатам первого года Украина должна будет сделать выплаты, хотя в среднегодовой стратегии правительства было отмечено, что "никаких выплат по варрантам не будет в ближайшие годы".

Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году в рамках реструктуризации $19,3 млрд госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций - $3,8 млрд. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

 

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фондовая биржа ввп-варранты
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