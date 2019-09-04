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ВВП-варранты обновили рекорд на заявлениях Зеленского и Гончарука

ВВП-варранты обновили рекорд на заявлениях Зеленского и Гончарука
04.09.2019, 10:44

После заявлений власти о будущем росте экономики, ВВП-варранты рекордно подорожали

Котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в 2015 году, подскочили на 4,6% на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет, и обновили исторический максимум - 92,43% номинала. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

Президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук сделали заявления о земельной реформе, большой приватизации и целях по ускорению роста экономики 2 сентября, но этот день в США был выходным, поэтому основной рост пришелся на вторник, 3 сентября, пояснили собеседники агентства.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд.

Он считает, что если правительство серьезно видит перспективы такого роста экономики, то ему нужно как можно быстрее предложить инвесторам обменять ВВП-варранты на другие долговые бумаги. В то же время, по мнению Паращия, текущие котировки этих бумаг пока свидетельствуют, что инвесторы не верят, что будут достигнуты такие высокие темпы роста.

Помимо ВВП-варрантов 3 сентября также вновь существенно выросли и котировки украинских еврооблигаций, в частности, по бумагам с погашением в 2026-2032 годах рост составил от 1% до 1,3%, с погашением в 2022-2025 годах - от 0,35% до 0,75%.

В результате доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032 году опустилась ниже 7% - до 6,84% годовых, а бумаг с погашением в 2024 году - ниже 6%, до 5,85% годовых.

  • Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году в рамках реструктуризации $19,3 млрд госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций - $3,8 млрд. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.
  • Предыдущий максимум по ВВП-варрантам был зафиксирован в июле на фоне улучшения Нацбанком прогноза роста ВВП Украины.
Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.
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ввп-варранты
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