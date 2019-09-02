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Премьер рассказал, как добьются роста ВВП на 40%

Премьер рассказал, как добьются роста ВВП на 40%
02.09.2019, 19:58

Экономика Украины будет расти за счет иностранных инвестиций и дерегуляции рынков, заявляют в Кабмине

Правительство планирует обеспечить рост ВВП на 40% в течение пяти лет за счет привлечения в страну иностранных инвестиций и либерализации экономики. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

"Мы рассчитываем на то, что в первый год мы должны продемонстрировать рост не менее 5%, а все последующие - не меньше 7%. И это в совокупности приведет нас к результату, который был озвучен. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, за счет либерализации экономики, за счет уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса", - сказал Гончарук.

Премьер-министр рассчитывает на то, что бизнес в Украине будет развиваться с принципиально другим уровнем интенсивности и за счет этого экономика вырастет.

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