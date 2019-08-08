ВВП Украины будет расти на 5-7% в год - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП. Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.