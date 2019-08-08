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ВВП Украины будет расти на 5-7% в год - Зеленский

ВВП Украины будет расти на 5-7% в год - Зеленский
08.08.2019, 10:59

Президент пригласил турецких инвесторов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП. Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский.

"Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.

  • Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3%, в 2020-м - с 2,9% до 3,2%, на 2021-й прогноз остался неизменным - 3,7% роста. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6,3% на конец текущего года и по 5% в 2020 и 2021 годах.
  • По данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.
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