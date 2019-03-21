Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция
21.03.2019, 18:59

Госстат обнародовал данные о росте ВВП за год

Госстат обнародовал данные о росте ВВП за год

Экономика Украины за 2018 год выросла на 3,3%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3%, согласно оперативным данным Государственной службы статистики.

Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека - 84 19 000 грн, изменение дефлятора составило 5,4%.

Реклама

При этом Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 3,4% до 3,5%, а также в первом квартале - с 3,1% до 3,3%.

Данные по остальным кварталам подтвердились: в третьем рост экономики составил 2,8%, во втором - 3,8%.

Напомним, в 2017 году рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,5%, в 2016 году - 2,4%.

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2018-го экономика Украины выросла на 3,2%.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2018 года - до 3,3% с 3,5%.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%. На 2019 год прогноз остался неизменным - 2,7%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ввп украины, Госстат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 