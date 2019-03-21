Госстат обнародовал данные о росте ВВП за год

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3%, согласно оперативным данным Государственной службы статистики.

Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека - 84 19 000 грн, изменение дефлятора составило 5,4%.

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При этом Госстат улучшил оценку роста ВВП в четвертом квартале прошлого года с 3,4% до 3,5%, а также в первом квартале - с 3,1% до 3,3%.

Данные по остальным кварталам подтвердились: в третьем рост экономики составил 2,8%, во втором - 3,8%.

Напомним, в 2017 году рост ВВП, по данным Госстата, составил 2,5%, в 2016 году - 2,4%.

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам 2018-го экономика Украины выросла на 3,2%.

Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2018 года - до 3,3% с 3,5%.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%. На 2019 год прогноз остался неизменным - 2,7%.