Маленькое чудо: темпы роста ВВП Украины обогнали Польшу. Почему рано радоваться

На этой неделе Украина хайпанула в мировых финансовых сводках. Согласно оперативной оценке Государственной службы статистики, рост реального ВВП во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% год-к-году. На фоне довольно слабого результата в первом квартале (рост на 2,5%) и в целом негативного потока новостей о динамике производства и ВВП со всего мира, это действительно выглядело "маленьким украинским чудом". Однако не уменьшится ли это чудо на месте при рассмотрении с высоты?

Впереди Европы всей

Формально не всей. Хотя украинский результат широко сравнивали с динамичной Польшей, которую наша страна смогла "перерасти" во втором квартале (4,1% - ред), соседняя Венгрия продемонстрировала в этот же период устойчивый темп роста чуть выше 5% год-к-году. В любом случае, на фоне наших западных соседей и общемировой тенденции к замедлению роста украинский результат выглядит вполне впечатляюще.

Но это только отдельно взятая точка. Если взглянуть на рост за последний год, то заявления об "украинском экономическом успехе" станут намного тише. По итогам последних четырех кварталов рост украинской экономики составил 3,4%, что мало чем отличается от роста по итогам 2018 года (3,3%). Да и на фоне Польши, с ее средним темпом роста в 4,7%, Украина уже не выглядит выигрышно. А сравнивать себя со "старой" Европой или кризисной Турцией – не вполне прилично.

ВВП Украины и стран региона, % реального изменения год-к-году

Источники: Eurostat, Turkstat, Росстат, Госстат Украины, Альфа-Банк Украина

За счет чего рост

Подробная официальная статистика по ВВП за второй квартал появится лишь через месяц. Но уже сегодня можно назвать отрасли, обеспечившие ускорение экономики в прошлом квартале. Это торговля, потребительские услуги, сельское хозяйство, финансовый сектор и немного – промышленность. В таблице ниже приведены уже доступные данные официальной статистики (или наши оценки на их основе) по ключевым отраслям экономики. Как видно, динамика улучшилась во многих отраслях, так что ускорение роста вряд ли стало сюрпризом для тех, кто регулярно и системно мониторит украинскую статистику.

Оперативная отраслевая статистика и ВВП, % реального изменения год-к-году

Источники: Госстат, Альфа-Банк Украина

Так, рост розничных продаж во втором квартале разогнался до более чем 10%. Промышленность также смогла улучшить результаты за счет пусть и неустойчивого, но улучшения динамики ряда отраслей. В июне подоспел сильный прирост урожая ранних зерновых в сельском хозяйстве. В финансовом секторе резко улучшились финансовые результаты банковских учреждений. Из этих мерцаний и сложилось сияющее созвездие ускорения роста украинской экономики в предыдущем квартале.

Что дальше?

Было бы преждевременно считать "статистическое соцветие" второго квартала новым стандартом для Украины. Промышленное производство скорее стагнирует, чем растет. Украина в этом году побьет рекорд по урожаю зерновых, но нас ждет и снижение урожая масличных и сахарной свеклы – с соответствующим влиянием на динамику пищевой промышленности, которая перерабатывает эти культуры. Рекордные темпы роста доходов потребителей не могут поддерживаться долгосрочно без системных изменений, которых мы еще не видели. Внешние рынки подают все больше и больше тревожных сигналов.

Как уже было показано выше, экономический рост в Украине за последние 4 квартала составил 3,4%. В целом, последние четыре года динамика украинского ВВП колеблется около 3% (см. график ниже). Отклонения в отдельные кварталы – вообще вполне обычное дело. Например, в конце 2016 года рост также временно ускорился до 4,6% – тогда статистику сильно украсил высокий урожай кукурузы, собираемой в конце года. Возвращаясь к 2019 году, мы ожидаем замедление экономической динамики в третьем-четвертом кварталах.

ВВП Украины, % реального изменения год-к-году

Источники: Госстат, Альфа-Банк Украина

Почивать на цифрах

Рост украинской экономики в 2019 году ожидается очень близким к итогу предыдущего года (3,3%). В среднем, последние 4 года экономический рост колеблется около отметки 3% - это инерционный рост, который разочаровывает как на фоне глубины падения 2014-2015 годов, так и по сравнению с темпами роста других emerging markets.

При этом тучи на внешних рынках сгущаются. Макроэкономическая статистика по ведущим экономикам рынка подтверждает уже состоявшийся переход мирового цикла в затухающую стадию. Центробанки по всему миру пытаются "продлить праздник" стадным снижением процентных ставок, но эффективность этих усилий вызывает вопросы. То тут, то там возникают признаки возможных кризисов вроде инвертированной кривой доходности облигаций США. В торговых войнах поставлена не точка, и даже не троеточие – только лишь запятая. В нисходящей спирали цен на сырьевые товары Украина пока выигрывает (товары импорта подешевели сильнее, чем товары на экспорт), но кто знает, как эта ситуация повернется завтра?

Рост экономики сам по себе ничего не гарантирует. Первые три квартала 2008 года, когда по всему миру уже бушевал кризис, украинская экономика стабильно росла на 6%. Что не помешало ей уже через полгода находиться в пикирующем падении на 20%. Не говоря уже об очевидном отставании Украины от европейских стандартов, за которыми нужно не просто идти, а гнаться.

Системных изменений в структуре экономики и ее роста за последние годы не произошло. Кредитная и инвестиционная активность никак не намекают на скорый прорыв вперед. Соответственно, вопрос поиска новых источников роста все так же остается открытым. Со стороны макроэкономики, все подсказки по такому поиску сводятся к "трем китам": поддержание макрофинансовой стабильности, увеличение инвестиций и долгосрочная поддержка человеческим ресурсом. Последнее очень важно в контексте демографического вызова, стоящего перед Украиной.