Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.07.2019, 17:16

Рост экономики еврозоны замедлился в два раза

Рост экономики еврозоны замедлился в два раза

По данным Eurostat, ВВП зоны евро в апреле-июне вырос на 0,2%

Рост ВВП еврозоны замедлился в два раза во втором квартале, а темпы инфляции резко снизились в июле, усилив ожидания дальнейшего смягчения политики Европейским центробанком в сентябре.

Как сообщает Reuters, ВВП зоны евро в апреле-июне вырос на 0,2% в квартальном выражении по сравнению с 0,4% за предыдущие три месяца и на 1,1% - в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

Экономисты ожидали роста ВВП на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,0% - в годовом.

Инфляция также замедлилась до 1,1% в июле в годовом выражении по сравнению с 1,3% в июне, достигнув минимума за 17 месяцев.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и которую ЕЦБ тщательно анализирует при принятии решений о политике, также снизилась до 1,1% в июле с 1,3% в июне.

При этом уровень безработицы составил 7,5% - минимум за 11 лет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: еврозона, ВВП
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 