Рост экономики еврозоны замедлился в два раза

Рост ВВП еврозоны замедлился в два раза во втором квартале, а темпы инфляции резко снизились в июле, усилив ожидания дальнейшего смягчения политики Европейским центробанком в сентябре.

Как сообщает Reuters, ВВП зоны евро в апреле-июне вырос на 0,2% в квартальном выражении по сравнению с 0,4% за предыдущие три месяца и на 1,1% - в годовом выражении, свидетельствует первая предварительная оценка Eurostat.

Экономисты ожидали роста ВВП на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,0% - в годовом.

Инфляция также замедлилась до 1,1% в июле в годовом выражении по сравнению с 1,3% в июне, достигнув минимума за 17 месяцев.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители и которую ЕЦБ тщательно анализирует при принятии решений о политике, также снизилась до 1,1% в июле с 1,3% в июне.

При этом уровень безработицы составил 7,5% - минимум за 11 лет.