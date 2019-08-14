Рост экономики Украины ускорился - Госстат

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в апреле-июле вырос на 1,6% по сравнению с прошлым кварталом и на 4,6% - в годовом выражении. Такие оперативные данные обнародовала 14 августа Государственная служба статистики (Госстат).

В первом квартале темп роста ВВП был ниже - 2,5%.

В июле Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3%, в 2020-м - с 2,9% до 3,2%, на 2021-й прогноз остался неизменным - 3,7% роста. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6,3% на конец текущего года и по 5% в 2020 и 2021 годах.

Причинами для пересмотра прогноза в Нацбанке называли хороший урожай, сильный внутренний спрос, а также благоприятную среду на внешних рынках, например, дешевый газ и высокие цены на руду и зерно.

Согласно обновленному консенсус-прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году замедлится до 2,7%.

Международный валютный фонд также прогнозирует, что в ВВП Украины вырастет на 2,7%.

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