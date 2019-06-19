Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I квартале

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,3%, а по сравнению с I кварталом 2018 года - на 2,5%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной службы статистики.

В середине мая этот показатель составлял 2,2%.

В Госстате также отмечают, что номинальный ВВП составил 807,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 19 179 грн.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что рост реального ВВП в I квартале 2019 года замедлился до 2,4%.

По данным Госстата, в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составлял 3,5%, в целом за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, но ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно).

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году реальный ВВП вырастет на 2,8%.