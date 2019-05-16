Госстат сообщил о замедлении роста ВВП

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,1%). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"Реальный ВВП в I квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,2%, а по сравнению с I кварталом 2018 - на 2,2%", - сказано в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что рост реального ВВП в I квартале 2019 года замедлился до 2,4%.

По данным Госстата, в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составлял 3,5%, в целом за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, но ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно).

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году реальный ВВП вырастет на 2,8%.