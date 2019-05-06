Рост ВВП Украины замедлился - НБУ

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка.

В НБУ считают, что замедление роста ВВП обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году.

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Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности, добавили в Нацбанке.

"Несмотря на определенное замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего, потребления домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", - говорится в документе.

О дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым ростом реальных заработных плат и пенсионных выплат, пояснили в НБУ.

По данным Госстата, за 2018 год экономика Украины выросла на 3,3%.

Согласно прогнозу НБУ, рост экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, но ускорится уже со следующего года (до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно).

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году реальный ВВП вырастет до 2,8%.