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12.04.2019, 19:18

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Украины

МЭРТ ожидает, что экономика Украины вырастет в этом году на 2,8%

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2019 году с 3% до 2,8%. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов.

В то же время, прогноз номинального ВВП на текущий год улучшен до 4 трлн 80,2 млрд грн с 3 трлн 946,9 млрд грн.

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Прогнозы на 2020 и 2021 годы сохранены. В Минэкономразвития считают, что рост реального ВВП составит 3,8% и 4,1% соответственно.

Курс гривни в этом году ведомство по-прежнему ожидает на уровне 28,2 грн/долл.

На следующие два года прогноз курса гривни улучшен: в 2020-м - с 29,7 грн/долл до 29 грн/долл, а в 2021-м - с 30,4 грн/долл до 29,8 грн/долл.

Напомним, что в госбюджете на текущий год прогнозируется рост экономики на 3%, в Нацбанке ожидают, что он составит 2,5%.

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил свой прогноз по росту ВВП Украины на уровне 2,7%. До 2,7% также снизил свои ожидания Всемирный банк (ВБ). Ранее он прогнозировал, что экономика Украины вырастет в этом году на 2,9%.

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Теги: макропрогноз, минэкономразвития, ввп украины
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