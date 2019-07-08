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08.07.2019, 14:24

Нацбанк может улучшить прогноз ВВП Украины

Нацбанк может улучшить прогноз ВВП Украины

НБУ пересмотрит прогноз роста украинской экономики во втором полугодии 2019-го

Экономика Украины будет выглядеть немного лучше во втором полугодии, чем ожидал Национальный банк (НБУ). В связи с этим регулятор пересмотрит прогноз роста ВВП. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что процесс пересмотра прогноза уже происходит. Причинами этого являются сильный внутренний спрос и хороший урожай.

Внешняя среда, по словам замглавы НБУ, в этом году выглядит лучше, чем в прошлом. Это касается и финансовых рынков, и условий торговли. В частности, сильно подешевел газ, на высоком уровне держатся цены украинских экспортных товаров - руды и зерна.

"Мы закладывали в прогноз урожай в 66 млн тонн зерновых. Сейчас мы эту оценку пересматриваем, так как видим большие шансы (это не только наше мнение, но и мнение других прогнозистов), что Украина может собрать урожай еще больший, чем в прошлом году (70,1 млн тонн - ред.)", - сказал Сологуб.

Также он отметил, что несмотря на смену власти в Украине настроения потребителей и внутренних инвесторов неплохие.

"Поэтому, несмотря на политический цикл, комбинация вменяемой макроэкономической политики и положительной внешней среды и приводит к таким параметрам, которые сейчас демонстрирует Украина", - сказал Сологуб.

В конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. Инфляция, по мнению НБУ, составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Госстат Украины оценил рост ВВП в первом квартале 2019-го в 2,5%. Инфляция по итогам пяти месяцев составила 9,6% в годовом измерении.

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Теги: макропрогноз, НБУ, рост ввп, ввп украины
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