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22.07.2019, 11:09

ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

ВВП-варранты Украины подорожали до исторического максимума

По словам участников рынка, котировки ВВП-варрантов за последние 9 торговых дней выросли на 7%

Котировки ВВП-варрантов (VRI), выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

По словам собеседников агентства, на конец 19 июля котировки ВВП-варрантов торговались по курсу почти 75%. Предыдущий максимум по данным Bloomberg, был зафиксирован в средине апреля 2018 года – 72,485%.

Наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 года с 2,5% до 3%, а на 2020 год – с 2,9% до 3,2%

Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) 10 июля подтвердил свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году в 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые выплаты по ВВП-варрантам и станет важным триггером для покупки этих бумаг.

В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности.

В 2015 году Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации $19,3 млрд государственного долга. Реструктуризация предполагала списание 20% основной суммы долга ($3,8 млрд), отсрочку на четыре года тела кредита, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.

Варрант — это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.
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Теги: ввп украины, ввп-варранты
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