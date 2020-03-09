Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

По результатам торгового дня 9 марта, мировые фондовые индексы обвалились на рекордные цифры с последнего большого кризиса. Японский NIKKEI 225 потерял - 5%, британский FTSE 100 - 7,7%, немецкий DAX почти 8%. За несколько часов после открытия, американский рынок рухнул на 7% S&P 500, что привело к запуску редко используемого механизма стабилизации - 15-минутной приостановки торгов. Это не сильно помогло - на 19.00 по киевскому времени крупнейший рынок потерял 6,26%.

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Ближайший к Украине польский фондовый рынок рухнул на 8%. В целом с начала марта почти все рынки упали, как не падали со времен крупнейшего финансового кризиса 2008-го, суммарные потери капитализации оцениваются в $9 триллионов.

В чем причины

Их несколько и они совпали.

Нефть. Во-первых, на выходных стали ясны последствия того, что Россия и ОПЕК не договорились о снижении добычи нефти. Саудовская Аравия начала агрессивную ценовую войну. Результат - цены на нефть рухнули на 30%, достигнув отметки в $31,2 за баррель (Brent), позже цена поднялась до $35. Напомним, что еще в начале года цена нефти была выше $60. Инвесторы побежали распродавать акции энергетических компаний, в первую очередь американских: многие из них не выживут при такой цене. Но не только энергетика под ударом. Нефть - царица сырьевых рынков, и такое снижение приведет к коррекции цен в других секторах.

Паника. Падение цен и ожидаемая распродажа на фондовых рынках спровоцировало колоссальное перемещение активов, инвесторы ищут защищенные инструменты, пишет Bloomberg. И традиционно находят их в американском долге, спрос на гособлигации США привел к снижению их доходности ниже 0,5% годовых, это еще один рекорд

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Распространение коронавируса приводит к все большим проблемам в экономике. Прогнозы роста мировой экономики снижаются. На прошлой неделе OECD оценил влияние коронавируса в 0,5% мирового ВВП. И это может оказаться еще позитивным сценарием - вирус уже более чем в 100 странах мира. И даже у стран с хорошо развитой медициной не получается остановить его распространение. Например, в Италии от вируса умерли более 350 человек и почти 8000 заразились, карантин введен в 24 провинциях, где в общей сложности проживает 16 млн человек.

Что от этого Украине

В Украине не развит фондовый рынок, и падения стоимости акций можно не опасаться. Наша страна импортирует более 80% потребляемых нефтепродуктов. Это значит, что снижение цен нефть обычно выгодно украинскому платежному балансу. Это единственный позитивный момент.

Финансовый кризис может оказаться очень болезненным для украинской экономики. В понедельник, несмотря на выходной день, держатели украинских ОВГЗ были готовы с ними расстаться по очень низкой цене. Доходность облигаций внутреннего госзайма на вторичном рынке взлетела до 20%, говорит специалист по работе с ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса. "Но покупателей нет, люди в ловушке", - добавляет он.

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Напомним, что за прошлый год иностранные инвесторы купили украинские ОВГЗ на сумму около $5 млрд. Уход даже части этих денег окажет давление на гривню. И уже оказывает.

За выходные, цена американской валюты на наличном рынке выросла почти на гривню, а вечером, 9 марта, большинство обменников продавали доллар по 26 гривень, евро - по 29 гривень. Последний раз такие цифры на обменниках были летом 2019-го.

Во-вторых, кризис на мировых рынках очень сильно затрудняет привлечение финансирования для погашения и обслуживания долгов. Общая сумма выплат по валютным долгам Украины в 2020-ом приближается к $9 млрд, и без рефинансирования большей части, Минфину будет крайне трудно с ними рассчитаться.

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Ситуация усугубляется отсутствием прогресса в программе Международного валютного фонда. В пятницу, 6 марта, инвестиционная компания Concorde Capital выпустила аналитический отчет, в котором прямо говорится, что компания не видит возможности для получения транша МВФ в 2020 году. Без сотрудничества с Фондом привлечь долги под незаоблачную доходность будет почти невозможно.

Часть отчета Concorde Capital (скриншот LIGa.net) Часть отчета Concorde Capital (скриншот LIGa.net)

Очевидно, что новое правительство, а с ним и 42 млн украинцев, столкнется с большими вызовами.

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