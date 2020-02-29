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Коронавирус. ВВП-варранты Украины за неделю подешевели на 9%

Коронавирус. ВВП-варранты Украины за неделю подешевели на 9%
29.02.2020, 14:10

С начала недели украинские гособлигации, привязанные к росту ВВП, подешевели на 9% из-за паники на мировых рынках

С 24 февраля ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5% из-за обвала мировых рынков на фоне распространения коронавируса за пределы Китая. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В пятницу 28 февраля ВВП-варранты подешевели на 2,8% – до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта (п.п.).

К 18:00 по Киеву евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году – около 5%, в 2026 году – под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, – по 6,5%.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Украина выпустила ВВП-варранты в 2015 году в рамках реструктуризации $19,3 млрд госдолга на сумму списанных кредиторами еврооблигаций - $3,8 млрд. По условиям выпуска, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.
Кучук Марина
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финансовые рынки ввп-варранты коронавирус
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