Индекс страха: неделя стала худшей для мировых рынков с 2008 года

Текущая неделя стала худшей для мировых фондовых рынков с момента финансового кризиса 2008 года: снижались котировки акции и нефть, стабильной была только цена золота. Об этом пишет Reuters.

Сегодня мировой индекс MSCI потерял еще 0,5% после падения на 3,3% в четверг. За неделю снижение составило 9,3%, что стало крупнейшим недельным потерей после падения на 9,8% в ноябре 2008 года.

Американский S&P 500 упал в четверг на 4,42%, и это самое большое падение с августа 2011 года. С 19 февраля он потерял 12%, отметив самую быструю коррекцию за последние шесть торговых дней.

Индекс Dow Jones упал на 1190,95 пункта, достигнув самого большого падения за всю историю.

Индекс волатильности CBOE, который называют "индексом страха", в четверг подскочил до 39,16 - самого высокого уровня примерно за два года, что значительно выше диапазона 11-20 в последние месяцы.

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 2,4%. Японский Nikkei упал на 4,0% на фоне растущих опасений, что Олимпийские игры, запланированные на июль-август, могут быть отменены из-за коронавируса. Индекс CSI300 акций Шанхая и Шэньчжэня упал на 3,4%.

Опасения значительного экономического спада привели снижению цен на нефть до самого низкого уровня за более чем год. В частности, нефть марки WTI к началу торгов подешевела на 2,7% до $45,85 за баррель, потеряв за неделю 14,1% - и это пока самое глубокое падение почти за девять лет. На 8:10 по Киеву она торговалась уже по $45,58 за баррель, Brent подешевела на 3,02% до $50,25 за баррель.

Доходность эталонных 10-летних нот США также достигла рекордно низкого уровня в 1,241%. Это значительно ниже доходности трехмесячных векселей в 1,436%, что углубляет так называемую инверсию кривой доходности. Исторически перевернутая кривая доходности является одним из самых надежных опережающих индикаторов рецессии в США.

При этом инвесторы ожидают, что ФРС США снизит процентные ставки, чтобы смягчить удар. Заседание центрального банка должно состояться 17-18 марта.

Пока что инвесторы вкладывают в более надежные активы. В частности, золото находилось на уровне $1 646,4. Вблизи семилетнего максимума в $1 688,9, достигнутого в начале месяца.

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