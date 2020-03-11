Правительство Эстонии объявило о начале кризиса в стране

Эстония уже вошла в фазу нового экономического кризиса, заявил министр финансов Мартин Хельме, передает национальная телерадиовещательная компания страны ERR.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме.

Вопрос теперь состоит в том, как свести к минимуму последствия кризиса и найти возможности извлечь из него какую-то пользу, отметил глава Минфина Эстонии. Однако, по его словам, планирование наперед практически невозможно. "Такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Также он отметил, что западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже", - пояснил министр.

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Он добавил, что правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов, отметив, что урезание расходов - худшее, что можно сделать в условиях экономического спада.

По оценке Хельме, падение цен на нефть будет временным, и они вернутся к уровню $60-65 за баррель максимум в течение шести месяцев. Пока же в условиях резко подешевевшей нефти правительство намерено поддержать сланцевый сектор экономики. Важно оказать помощь и другим предприятиям, а также предотвратить рост безработицы и замораживание кредитов банками, заявил глава Минфина.

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