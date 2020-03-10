Все говорят о новом кризисе. Что делать: покупать доллары или уже гречку? 5 советов

9 марта мировые финансовые рынки пережили очередной "черный понедельник" – это второй крупный обвал за последние две недели.

Во вторник рынки уже восстановили часть утраченных позиций. Но паника, с которой деньги уходят из рисковых активов по всему миру, почти не оставляет сомнений: глобальный финансовый кризис начался.

Для Украины это будет уже третий большой спад в экономике за последние 12 лет. Предыдущие кризисы (2008-2009, 2014-2015) обязательно заканчивались девальвацией гривни, ростом цен и увеличением безработицы.

Что новый кризис значит для экономики и обычных украинцев? Пора покупать валюту или продукты первой необходимости?

Кризис начался. Кто виноват и как долго он продлится

Кризис начался не внезапно. Многие крупнейшие экономики (Германия, Япония) почувствовали проблемы в экономике еще в конце 2019 года. В 2020-м ситуацию усугубила эпидемия коронавируса: по состоянию на начало марта болезнь проникла более чем в 100 стран.

Мартовские выходные принесли плохую новость для всех, кто надеялся, что коронавирус не пошатнет мировую экономику.

Катализатором стал выход России из нефтяной сделки со странами ОПЕК (зачем это Роснефти и что будет дальше – читайте здесь). Это вызвало настоящий обвал: начиная с нефти, которая обрушилась сразу на 30% (крупнейшее падение 1991 года), и заканчивая американскими фондовыми биржами.

Украина, несмотря на выходной день, также поддалась панике. Наличная валюта в понедельник резко подорожала: доллар стоил около 26 грн/$, хотя еще в пятницу было 25, евро – около 29 грн/€, перед выходными было ближе к 28.

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Главное проявление кризиса - уход инвестиций из рисковых активов (государственные облигации развивающихся стран, акции компаний), которые обычно востребованы в период роста с высоким уровнем продаж/потребления и большими инвестициями в развитие производства.

Вместо кредитования инвесторы разворачиваются в сторону "тихих гаваней" – золота (цены обновили семилетний максимум) и казначейских обязательств США (считаются самым безрисковым финансовым активом, поскольку за ними стоит крупнейшая экономика мира).

Согласно оптимистичному прогнозу МВФ, финансовые последствия коронавируса будут заметны минимум до конца второго квартала 2020. Пессимистичный сценарий – мировую экономику будет лихорадить в течение всего года.

Что с этого Украине: от дефолта до курса доллара

Для Украины падение цен на нефть – это скорее хороший знак. Все остальное – однозначно плохие новости. Мировой кризис означает для нас несколько серьезных последствий.

Сокращение спроса и цен на металлы, падение экспортной выручки. Металлургия – главная жертва мировых рецессий (меньше капитальных инвестиций – меньше строительства – меньше потребления металлов).

Металлургия сейчас занимает около 25% в структуре украинского экспорта (продукция АПК – около 40%). Пока большого обвала здесь не произошло, поскольку этот рынок более конкурентен, чем нефтяной. Но в перспективе нескольких месяцев цены на руду могут снизиться на 10%, что означает сокращение общих объемов экспорта для украинских компаний, полагает аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

На рынках агропродукции аналитики не ожидают большого падения цен: реакция на "черный понедельник" была умеренной, говорит заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. Репко.

Какие компании пострадают. Низкие цены на нефть – это удар по нефтегазовой отрасли Украины, отмечает глава аналитического департамента ICU Александр Мартыненко. Кризис замедляет развитие собственных добывающих мощностей.

Также в зоне риска отели и рестораны, торговля, строительство, авиаперевозки, перечисляет Репко из ЦЭС.

"Банковский сектор более стабилен, чем несколько лет назад, но риск роста проблемных кредитов сильно увеличился, – добавляет Репко. - Возможно, ряду банков потребуется докапитализация".

С госдолгом будет сложнее. В этом году Минфин планировал одолжить $13,7 млрд. Из них $8,4 млрд на внутреннем рынке (ОВГЗ), $4,9 млрд – на внешнем (еврооблигации, официальные кредиты МВФ, Мирового банка и Еврокомиссии). Деньги нужны для финансирования дефицита бюджета и выплаты или рефинансирования госдолга.

В условиях, когда мировые инвесторы напуганы кризисом, самый простой путь привлечь финасирование – программа МВФ (в конце 2019 Украине утвердили $5,5 млрд на три года). Но пока дальнейшее сотрудничество Украины с Фондом под вопросом.

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Снова разговоры о дефолте. Крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году попадают на май и сентябрь ($1,5 – 2 млрд). На этом фоне вероятно усилятся разговоры о дефолте Украины. Насколько они актуальны?

Во-первых, за последние годы НБУ накопил $26 млрд золотовалютных резервов. Согласно методике МВФ (ЗВР должны покрывать не менее эквивалента 3 месяцев будущего импорта страны), критический уровень для страны – около $19 млрд. Это значит, что в ближайшее время у Украины не должно быть проблем с валютными выплатами.

Во-вторых, у правительства есть дополнительный источник валюты – $2,9 млрд, полученные Нафтогазом от Газпрома. В мае НАК должен будет перечислить эти деньги в бюджет в виде дивидендов.

Гривня опять под угрозой девальвации. В прошлом году иностранные инвестиции в украинский госдолг укрепили гривню к доллару на 14,5% и помогли снизить инфляцию до 4,1%. Тогда нерезиденты инвестировали в Украину $4,2 млрд, но сейчас об этом стоит забыть: иностранцы не будут упускать ни единой возможности сбросить гривневые активы.

Благодаря неразвитому украинскому рынку просто так продать местные гривневые облигации нельзя, но Минфин регулярно выплачивает проценты и погашает старые бумаги. На этой неделе погашение произойдет 11 марта – 1,725 млрд грн, уже 18 числа нужно выплатить почти в два раза больше – 2,9 млрд грн.

Эту гривню инвесторы обязательно будут переводить в доллар, что означает давление на курс.

Кризис наступил, что делать? Доллары или гречка?

Вторник, 10 марта, начался на межбанке с ожидаемой паники: курс доллара с первых минут сместился в диапазон 25,3 – 25,5 грн/$ (еще в пятницу было 25), НБУ уже в первые полчаса торгов продал $150 млн, чтобы поддержать гривню. Пока не помогло.

Нужно ли бежать в обменник за валютой или пополнять запасы гречки/консерв/туалетной бумаги?

Опрошенные LIGA.net экономисты советуют обратить внимание на следующее.

Нужно ли менять всю гривню на доллары?

Не всю, но о "яйцах в разных корзинах" стоит помнить. "Если речь идет о накоплениях, нужно диверсифицировать банки и валюты, побеспокоиться о том, чтобы был запас денег на случай, если у вас будет вынужденный перерыв в работе, – говорит Репко из ЦЭС. – Крупные покупки, если нет крайней необходимости, лучше отложить".

Бежать ли в обменник прямо сейчас?

Не стоит. Рынок подвержен панике, цены на доллар завышены. Пример похожей ситуации – военное положение, объявленное Верховной Радой в конце 2018 года. Тогда цены на доллар рынке также взлетели сразу на 1 гривню и выше, но уже через несколько дней спекулятивный рост курса прекратился. Сейчас сложилась похожая ситуация, полагает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

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Будут ли массовые увольнения?

Не исключено. Базовый совет бизнесу в моменты кризиса – проверить, не слишком ли у него раздут штат, писал в facebook замисполнительного директора МВФ Владислав Рашкован. "Да, это больно, но кризис приводит к увольнению части людей. Делается это часто в том числе для того, чтобы компании в кризис могли выжить и в будущем вернуться снова к найму", – говорил он.

Стоит ли запасаться продуктами?

Однозначно нет. Паника способна разве что взвинтить цены на отдельные товары, говорит Ахтырко из Concorde Capital. Возможен дефицит продукции, которую Украина поставляет из Китая (в основном электроника), но проблем с продуктами питания быть не должно.

"Украина производит много продуктов питания, причем на собственных запасах сырья, – отмечает Репко из ЦЭС. – А перебои с поставками китайских товаров, скорее всего, будут временными".

Каким будет этот кризис – новый 2008 год?

Финансисты отмечают: Украина встречает глобальный кризис 2020 года в гораздо более лучшей форме, чем было в 2008 и 2014 годах. Причин несколько. Во-первых, нет проблемы валютных кредитов, а банки почистили свои балансы от плохих долгов.

Во-вторых, Украина не так зависима от металлургического экспорта (в структуре валютной выручки набрали вес АПК и IT).

В-третьих, плавающий курс гривни сделает возможную девальвацию не такой резкой.

"Последствия мирового кризиса для украинской валюты в этот раз будут менее катастрофичными, чем в 2008 году, - говорит Ахтырко из Concorde Capital. – Но если действия властей будут недостаточно убедительными, негативные ожидания от кризиса в украинской экономике могут стать самосбывающимися”.