Коронавирус всех напугал, но мировой кризис начался до него. Что дальше?

Эпидемия коронавируса, кажется, больше не пугает мировых финансистов. После жесткого падения на 10% и выше за последнюю неделю февраля, в понедельник, 2 марта, крупнейшие биржи в Азии, Европе и особенно США начали восстанавливать потерянные позиции.

Это знаковое событие: обвал из-за распространения вируса в Европе стал крупнейшим со времен последнего глобального кризиса – рецессии 2008-09 годов. Теперь именно коронавирус считается тем самым "черным лебедем", способным спровоцировать новый крах. Так ли это на самом деле?

Не совсем. Эпидемия действительно бьет по мировой экономике, но она и так находится не в лучшем состоянии. Кризис начался еще в прошлом году – до того, как коронавирус появился в информационном поле.

Почему этого никто не заметил и что это значит для Украины?

Падали, но восстановились. Хроники "финансовой лихорадки"

Утром понедельника, 24 февраля, коронавирус "официально" добрался до Европы: эпидемия на континенте началась с Италии, позже крупные вспышки возникли во Франции и Германии. По состоянию на 2 марта, случаи заражения вирусом COVID-19 были зафиксированы более чем в 60 странах мира, 20 из них – европейские.

По состоянию на 2 марта в мире выявлено 89 073 случаев заражения вирусом COVID-18 (поражает легкие, симптомы напоминают пневмонию), скончались 3048 человек, выздоровели - 45 095. Болезнь распространилась на все континенты, кроме Антарктиды. Почти 90% инфицированных – в Китае: эпидемия в стране началась в конце декабря 2019 года с города Ухань. Сейчас ситуация улучшилась: уже девять дней подряд количество людей, которые выздоравливают, превышает количество заболевших. Серьезные вспышки коронавируса среди азиатских стран – в Южной Корее, Японии и Иране. В Европе болезнь только начинает распространяться: крупнейшие очаги сохраняются в Италии (больше полутора тысяч инфицированных), Германии (150) и Франции (130). Как минимум, один случай зафиксирован более чем в 20 странах Европы. Среди них – ближайшие соседи Украины: Беларусь, Румыния, Россия, Армения. LIGA.net ведет хронику главных новостей об эпидемии коронавируса. Подробнее о вирусе читайте здесь, о профилактике – здесь, о влиянии на экономику – здесь.

Главные фондовые биржи мира (Токио, Шанхай, Лондон, Франкфурт, Нью-Йорк) отреагировали на эти новости настоящей паникой. Ключевые фондовые индексы (Dow Jones, NASDAQ, FTSE, DAX, Shanghai Composit, Nikkei) в считанные дни потеряли в среднем 10-12%. Нефть Brent впервые за два года опустилась до 49 грн/$.

Падение рынков "имени коронавируса" стало крупнейшим за последние 12 лет: в последний раз такое было в кризис 2008 года; сопоставимый обвал произошел в начале 2000-х при так называемом крахе dot-com bubble (большое падение акций технологических компаний).

Графика - FT

Аналитики по всему миру ждут чего-то подобного от мировой экономики уже несколько лет. Коронавирус был идеальным кандидатом на роль "черного лебедя", способного спровоцировать новый глобальный финансовый кризис. Но пока риск не реализовался в полной мере: уже 2 марта все главные мировые биржи начали восстанавливаться после обвала.

Наилучшие темпы продемонстрировали США: индекс S&P 500 вырос в понедельник на 3,19%, NASDAQ – на 4,07%, Dow Jones Industrial Average – на 4,75%. Нефть марки Brent подорожала на 5%, снова превысив уровень в $50/баррель.

Китайский Shanghai Composite вырос на 3,2%. При этом на выходных был опубликован апдейт индекса деловых настроений в промышленности Китая (PMI), который стал самым низким в истории. На фондовые рынки эта новость неожиданно не повлияла.

Слабее росли рынки Японии и Европы. Японский Nikkei вырос на 1%, британский FTSE 100 – на 1,13%, французский CAC 40 – на 0,44%.

Что так воодушевило мировых финансистов? Первая причина – успехи Китая в борьбе с эпидемией. Второе (и главное): ключевые центробанки мира (Федеральная резервная система США, Банк Японии) официально заявили, что готовы помочь рынкам ликвидностью. Это значит, что политика "насыщения деньгами", согласно которой ЦБ выкупали ценные бумаги, пытаясь стимулировать экономический рост после кризиса 2008-09, продолжится и, вероятно, даже усилится.

ФРС США анонсировала снижение ключевой ставки в марте и апреле. Согласно опросу CME Group (владеет Чикагской и Нью-Йоркской товарными биржами, рассчитывает индекс Dow Jones), большинство американских аналитиков ожидают двукратного понижения ставки до 0,75-1%.

Как мы пропустили новый кризис

Такой низкой ставка будет впервые с 2017 года. Это – хорошая новость для высокодоходных финансовых активов (облигации, в том числе в развивающихся странах). Но даже если это и поможет справиться с последствиями коронавируса, общих проблем в реальном секторе мировой экономики решить не удастся, говорят опрошенные LIGA.net экономисты.

Во-первых, в декабре объем промпроизводства в Еврозоне сократился более чем на 2% (в Германии - на 3,5%), ВВП Японии резко сократился в 4 квартале на 6,3%, в конце года также существенно замедлился рост в Китае, отмечает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Фактически реальная рецессия в крупнейших экономиках началась еще до коронавируса.

Во-вторых, центробанки приучили рынки, что риски, которые могли бы положить крупнейшие банки или предприятия, берет на себя государство, говорит замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. ЦБ продолжат заливать рынки деньгами, пытаясь предотвратить массовые дефолты, но будет ли эффект продолжительным – большой вопрос: чем ниже ставка, тем сложнее регуляторам стимулировать реальный сектор экономики, добавляет Приходько из банка Кредит Днепр.

Стабильность или рост финансовых рынков на фоне стагнации производства в глобальных масштабах только углубят риски больших обвалов в будущем.

В-третьих, чтобы понять, во сколько миру обойдется борьба с вирусом, нужно еще несколько месяцев (как минимум, до публикации отчетов за первый квартал). В этот период инвесторы будут избегать рисковых активов, полагает глава аналитического департамента группы ICU Александр Мартыненко. Для рынка акций и развивающихся стран это плохо.

Общий вывод – центробанки действительно могут залить экономику деньгами, как после кризиса 2008-09, но такой ход поможет прежде всего фондовому рынку. Рецессия в реальном секторе грозит затянуться: многие компании уже должны были ощутить дефицит поставок из Китая, говорит Репко из ЦЭС.

"Карантин в Китае не мог не отразиться на цепочках стоимости по всему миру, – отмечает она. – В Европе и США многие производители используют не только готовую электронику из Китая, но и комплектующие. Проблемы возникнут по всем ключевым позициям китайского экспорта, равно как и и импорта".

Крупнейшие торговые позиции Китая (ТОП-10)

Экспорт Импорт Крупнейшие торговые партнеры Крупнейшие товарные позиции Крупнейшие торговые партнеры Крупнейшие товарные позиции США Машины и оборудование Корея Машины и оборудование Гонконг Текстиль и одежда Япония Топливо Япония Другие товары США Другие товары Корея Металлы Германия Химия Вьетнам Химия Австралия Минералы Германия Транспорт Бразилия Транспорт Индия Пластик и резина Вьетнам Метали Нидерланды Камень и стекло Малайзия Пластик и резина Великобритания Обувь Россия Камень и стекло Сингапур Топливо Саудовская Аравия Овощи

Источник: World Integrated Trade Solution. Графика: ЦЭС

Украине будет сложно при большом кризисе. Но 2008 год не повторится

Украина занимает 0,2% в мировом ВВП и 0,3% в глобальном экспорте. "Мы – как пушинка. Очень маленькие, но при этом открытые", – описывал украинскую экономику глава профильного министерства Тимофей Милованов.

В Китай мы поставляем только 5% своей экспортной продукции, при этом именно Поднебесная – третья страна по объемам импорта в Украину.

Для Украины мировая рецессия, умноженная на эпидемию коронавируса означает четыре новости: три плохих и одну – хорошую:

Плохая №1. Промышленность падает. Показатели промроизводства последних месяцев: "Минус" 7,5% – в декабре, 5,1% – в январе. В целом, от коронавируса рискуют пострадать украинские компании, которые закупают в Китае диоды, транзисторы, полупроводники, инсектициды и гербициды, стальной прокат, перечисляет Репко из ЦЭС.

Отдельная группа риска – электроника: весной на этом рынке возможен дефицит (производство в Китае сократилось, Украина для него – неприоритетный рынок) и рост цен.

Плохая №2. Минфину нужно много валюты. Причина – госдолг. С одной стороны в период неопределенности иностранные инвесторы сворачивают инвестиции в развивающиеся рынки, говорит Мартыненко из ICU. На аукционы Минфина по размещению ОГВЗ, которые укрепили гривню в прошлом году, весь февраль действительно практически никто не приходит. С другой – 2020-й остается годом пиковых выплат по внешнему долгу. Осталось выплатить порядка $5 млрд, еще $6 млрд – долг по ОВГЗ, $4 млрд – дефицит госбюджета.

Плохая №3. Бюджет ждет девальвацию. Замедление экономики и проблемы в международной торговле – это плохо для госбюджета (импортный и внутренний НДС, недобор доходов в январе-феврале уже отстает от плана на 18 млрд грн). Это значит, что бюджет заинтересован в том, чтобы под давлением внешних обстоятельств, гривня все же девальвировала, полагает Приходько из банка Кредит Днепр.

Хорошая новость: 2008 год не повторится. И государство, и общество намного больше готовы к новому кризису: речь не только о $26 золотовалютных резервов, с которыми Украина подошла к этому кризису, считает Приходько. "Регулирование в финсекторе ужесточилось: например, физлиц не уже кредитуют в валюте, – поясняет он. – Кроме того, по сравнению с 2008 годом у украинцев появились альтернативы трудоустройству, благодаря доступу на европейский рынок труда. Это смягчит влияние возможного кризиса на уровень безработицы".