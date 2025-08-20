Reuters: Россия будет повышать налоги и уменьшать гражданские расходы под давлением войны

Фото: Depositphotos

Россия готовится к повышению налогов и урезанию гражданских расходов, чтобы удержать рекордно высокие расходы на оборону, пока экономика страны трещит под бременем более чем трехлетней войны в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Агентство пишет, что российский диктатор Владимир Путин отрицает, что война негативно влияет на экономику РФ, но дефицит бюджета страны уже вырос до 4,9 трлн рублей ($61 млрд).

Экономисты предупреждают о риске рецессии. С начала полномасштабной войны в 2022 году расходы бюджета РФ почти удвоились, что привело к инфляции и рекордным процентным ставкам.

В 2025 году Россия планирует потратить 17 трлн рублей на оборону и безопасность, что составляет 41% всех расходов и самый высокий уровень со времен холодной войны.

Несмотря на заявления Путина о возможном сокращении военных расходов, российские чиновники признают, что в ближайшие годы их придется только увеличивать.

По словам председателя бюджетного комитета РФ Анатолия Артамонова, чтобы содержать армию, Россия вынуждена будет ежегодно сокращать другие расходы на 2 трлн рублей до 2028 года. Под ударом могут оказаться образование, медицина и социальные программы.

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Алексашенко прогнозирует, что правительство страны будет поднимать налоги и уменьшать социальные выплаты, индексируя их ниже уровня инфляции (6-7% в этом году).

Собеседники агентства ожидают, что в этом году дефицит бюджета РФ достигнет не менее 5 трлн рублей, а возможно и 8 трлн рублей.