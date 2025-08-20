Reuters: Росія підвищуватиме податки і зменшуватиме цивільні витрати під тиском війни

Війна негативно впливає на російську економіку, дефіцит бюджету країни зріс до $61 млрд

Фото: EPA / Сергій Ільницький

Росія готується до підвищення податків і урізання цивільних витрат, щоб утримати рекордно високі витрати на оборону, поки економіка країни тріщить під тягарем понад трирічної війни в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Агентство пише, що російський диктатор Володимир Путін заперечує, що війна негативно впливає на економіку РФ, але дефіцит бюджету країни вже зріс до 4,9 трлн рублів ($61 млрд).

Економісти попереджають про ризик рецесії. З початку повномасштабної війни у 2022 році витрати бюджету РФ майже подвоїлися, що спричинило інфляцію й рекордні відсоткові ставки.

У 2025 році Росія планує витратити 17 трлн рублів на оборону й безпеку, що становить 41% усіх видатків і найвищий рівень від часів холодної війни.

Попри заяви Путіна про можливе скорочення військових витрат, російські чиновники визнають, що у найближчі роки їх доведеться тільки збільшувати.

За словами голови бюджетного комітету РФ Анатолія Артамонова, щоб утримати армію, Росія змушена буде щороку скорочувати інші витрати на 2 трлн рублів до 2028 року. Під ударом можуть опинитися освіта, медицина та соціальні програми.

Колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко прогнозує, що уряд країни підвищуватиме податки та зменшуватиме соціальні виплати, індексуючи їх нижче рівня інфляції (6–7% цього року).

Співрозмовники агентства очікують, що цього року дефіцит бюджету РФ сягне щонайменше 5 трлн рублів, а можливо й 8 трлн рублів.