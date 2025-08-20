Рада изменила бюджет-2025: заберут 8 млрд грн у Киева, увеличат невоенные расходы

Депутаты второй раз за месяц решили увеличить расходы государственного бюджета на 2025 год

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада в среду, 20 августа, второй раз за последний месяц проголосовала за увеличение государственного бюджета на 2025 год. Изменения поддержали 229 народных депутатов при 226 минимально необходимых (законопроект №13439-3), сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

31 июля депутаты поддержали законопроект об увеличении расходов на 412 млрд грн для финансирования расходов на оборону. Теперь они вернулись к невоенным расходам.

Пидласа привела перечень основных статей, на которые увеличиваются расходы:

25,5 млрд грн – пополнение резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы). Из этой суммы 8 млрд грн могут быть направлены для поддержки Укрзалізниці;

4,3 млрд грн – для Минцифры, на закупку специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях, а также на гранты на развитие производства в сфере defense tech;

4,6 млрд грн – питание учеников начальных классов во всех областях и 5–11 классов на прифронтовых территориях;

3,2 млрд грн – закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией;

1,5 млрд грн – субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, которые обеспечивают патриотическое воспитание детей;

1,2 млрд грн – поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации за автогражданку).

Отдельно депутаты решили перераспределить 1 млрд грн на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания вынужденных переселенцев.

"Эти дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд грн (из которых 33,6 млрд грн – это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправления зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета – 8 млрд грн", – рассказала Пидласа.

Киевская городская государственная администрация накануне предупредила, что это решение ставит под угрозу запланированную докапитализацию Киевгорстроя.