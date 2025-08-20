Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки

Депутати вдруге за місяць вирішили збільшити видатки державного бюджету на 2025 рік

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у середу, 20 серпня, вдруге за останній місяць проголосувала за збільшення державного бюджету на 2025 рік. Зміни підтримали 229 народних депутатів за 226 мінімально необхідних (законопроєкт №13439-3), повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

31 липня депутати підтримали законопроєкт про збільшення видатків на 412 млрд грн для фінансування витрат на оборону. Тепер вони повернулися до невійськових видатків.

Підласа навела перелік основних статей, на які збільшуються видатки:

25,5 млрд грн – поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові й гуманітарні видатки). З цієї суми 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки Укрзалізниці;

4,3 млрд грн – для Мінцифри, на закупівлю спеціальної техніки, дронів і обладнання для тестування в бойових умовах, а також на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;

4,6 млрд грн – харчування учнів початкових класів в усіх областях і 5–11 класів на прифронтових територіях;

3,2 млрд грн – закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією;

1,5 млрд грн – субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн – підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги та компенсації за автоцивілку).

Окремо депутати вирішили перерозподілити 1 млрд грн на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання вимушених переселенців.

"Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн – це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету – 8 млрд грн", – розповіла Підласа.

Київська міська державна адміністрація напередодні попередила, що це рішення ставить під загрозу заплановану докапіталізацію Київміськбуду.