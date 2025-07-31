Рада збільшила держбюджет на 412 млрд грн для фінансування армії

Депутати підтримали законопроєкт, який гарантує виплату грошового забезпечення для військових до кінця року

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада у четвер, 31 липня, проголосувала за збільшення видатків державного бюджету у 2025 році на 412 млрд грн для фінансування витрат на оборону. Законопроєкт №13573 за основу та в цілому підтримали 332 депутати.

"Це гроші на наше військо", – сказав на засіданні голова Ради Руслан Стефанчук.

16 липня парламент підтримав у першому читанні інший законопроєкт – про збільшення державного бюджету на 457 млрд грн.

Крім військових видатків 412 млрд грн, до нього закладали 26 млрд грн для резервного фонду та 15,5 млрд грн для фінансування інших нагальних потреб.

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, що законопроєкт вирішили замінити "в процесі політичних консультацій", залишивши лише військові видатки.

Збільшення бюджету буде профінансоване завдяки збільшенню залучення коштів від облігацій внутрішньої державної позики, перевиконанню доходів бюджету за перші сім місяців, зменшенню витрат на погашення ОВДП і обслуговування боргу.

Після ухвалення законопроєкту доходи державного бюджету збільшилися до 2,47 трлн грн (за загальним фондом – 2,27 трлн грн), видатки – до 4,33 трлн грн (за загальним фондом – 3,98 трлн грн).

Граничний дефіцит визначено в розмірі 1,7 трлн грн.

Також зміниться підхід до розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), отримані військовослужбовцями.

У листопаді 2023 року Верховна Рада вилучила цей так званий військовий ПДФО з місцевих бюджетів і передала його до державного бюджету в пропорції:

→ 45% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;

→ 45% – Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.

З 1 серпня він зміниться:

→ 30% – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на закупівлю дронів;

→ 60% – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості на закупівлю дронів, зброї, військової техніки;

→ 10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО.