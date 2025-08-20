Украина сделала первый шаг к приватизации Сенс Банка и Укргазбанка

Совет по финансовой стабильности дал добро на продажу пакетов акций двух государственных банков

Фото: Укргазбанк

Совет по финансовой стабильности (РФС) 14 августа признал, что приватизация пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка не представляет угрозы для финансового состояния и стабильности банковской системы. Об этом сообщили в среду Нацбанк и Министерство финансов (их руководители – сопредседатели этого совета).

Продажа этих пакетов предусмотрена меморандумом с Международным валютным фондом с целью уменьшения доли государства в банковском секторе. На конец первого квартала 2025 года она составляет 53,3% в чистых активах и 62,9% в средствах населения.

Первым этапом подготовки к продаже должно быть решение Кабинета министров на основе заключения Совета по финансовой стабильности.

Члены РФС согласились, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка возможна, но только при условии, что она будет взвешенной и направленной на повышение стоимости пакетов акций.