Украина сделала первый шаг к приватизации Сенс Банка и Укргазбанка
Совет по финансовой стабильности (РФС) 14 августа признал, что приватизация пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка не представляет угрозы для финансового состояния и стабильности банковской системы. Об этом сообщили в среду Нацбанк и Министерство финансов (их руководители – сопредседатели этого совета).
Продажа этих пакетов предусмотрена меморандумом с Международным валютным фондом с целью уменьшения доли государства в банковском секторе. На конец первого квартала 2025 года она составляет 53,3% в чистых активах и 62,9% в средствах населения.
Первым этапом подготовки к продаже должно быть решение Кабинета министров на основе заключения Совета по финансовой стабильности.
Члены РФС согласились, что приватизация Сенс Банка и Укргазбанка возможна, но только при условии, что она будет взвешенной и направленной на повышение стоимости пакетов акций.
- Сейчас в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.
- Укргазбанк национализировали во время кризиса 2008-2009 годов. ПриватБанк попал в государственную собственность в конце 2016 года, когда едва не обанкротился. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк национализировали во время полномасштабной войны из-за связи владельцев с Россией.
- В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла законопроект (№11474), регламентирующий особенности приватизации государственных банков. Он позволяет продавать любую долю государственной собственности в банке и расширяет круг потенциальных инвесторов.
- В 2023 году в Нацбанке назвали порядок, в котором, скорее всего, будут приватизировать крупные государственные банки: Сенс, Укргаз, Ощад, Приват.
