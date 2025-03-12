В настоящее время в Украине семь государственных банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк. Последний присоединился к этому списку в сентябре 2024 года, ранее принадлежавшему подсанкционному экс-президенту Мотор-Сичи Вячеславу Богуслаеву.

По итогам третьего квартала 2024 года, доля государственных банков в чистых активах банковского сектора Украины 53.3%. Такая большая часть государства в банковском секторе создает ряд проблем. Это и ограничение конкуренции, и финансовая нагрузка на бюджет, и высокая доля проблемных кредитов.

Что происходит с приватизацией банков, которые банки готовят к продаже и на каком этапе находится процедура – в материале LIGA.net

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла законопроект (№11474), регламентирующий особенности приватизации государственных банков. Он позволяет продавать любую часть государственной собственности в банке и расширяет круг потенциальных инвесторов. В октябре документ подписал президент Владимир Зеленский, запустивший активную фазу процесса. Это был законопроект в рамках обязательств Украины перед МВФ и Всемирным банком.