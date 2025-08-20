Україна зробила перший крок до приватизації Сенс Банку й Укргазбанку

Рада з фінансової стабільності дала добро на продаж пакетів акцій двох державних банків

Фото: Укргазбанк

Рада з фінансової стабільності 14 серпня визнала, що приватизація пакетів акцій Сенс Банку й Укргазбанку не становить загрози для фінансового стану і стабільності банківської системи. Про це повідомили в середу Нацбанк і Міністерство фінансів (їхні керівники – співголови цієї ради).

Продаж цих пакетів передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом з метою зменшення частки держави в банківському секторі. На кінець першого кварталу 2025 року вона становить 53,3% в чистих активах і 62,9% у коштах населення.

Першим етапом підготовки до продажу повинне бути рішення Кабінету міністрів на основі висновку Ради з фінансової стабільності.

Члени РФС погодилися, що приватизація Сенс Банку й Укргазбанку можлива, але лише за умови, що вона буде виваженою та спрямованою на підвищення вартості пакетів акцій.

Зараз в Україні сім державних банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк.

Укргазбанк націоналізували під час кризи 2008-2009 років. ПриватБанк потрапив до державної власності наприкінці 2016 року, коли ледь не збанкрутував. Сенс Банк, PIN банк, Мотор-банк націоналізували під час повномасштабної війни через зв'язок власників з Росією.