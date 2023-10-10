Рожкова: Альтернативи приватизації держбанків немає, найбільше до неї готовий Сенс Банк

Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова вважає, що Україна має відновити процес приватизації державних банків. Про це вона сказала в інтерв'ю NV Бізнес.

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Частка держави в банківському секторі у зв'язку з націоналізацією Сенс Банку збільшилась до 53,2%, а Рожкова каже, що "понад 25% – це уже занадто багато".

"Попри те, що війна триває, треба думати про відновлення процесу приватизації після зниження ризиків безпеки, напрацьовувати плани та конкретні кроки. [...] Альтернативи приватизації для зменшення державної частки у будь-якому секторі немає", – сказала вона.

За "довоєнними" планами, першим на приватизацію мав піти Укргазбанк. Він був найменшим за розміром, пройшов певну підготовку й навіть почав цей процес через входження у його капітал Міжнародної фінансової корпорації.

Другим повинен був стати Ощадбанк, який заради цього став учасником Фонду гарантування вкладів та мав плани з залучення субординованого боргу у Європейського банку реконструкції та розвитку з можливістю конвертації в капітал.

Приватизація ПриватБанку ускладнювалася численними судовими справами й була справою віддаленої перспективи, сказала Рожкова.

"Складність цього процесу для банків, про які ми говоримо, у тому, що вони дуже великі. Будь-який приватний інвестор не зможе все це тримати під контролем, якісно керувати та підтримувати. Мають бути інституційні інвестори. Міжнародні групи. Потужні організації", – сказала вона.

Тому вона вважає, що найбільше до потенційної приватизації зараз готовий Сенс Банк.

"Сенс найбільш готовий, як мінімум через відсутність концентрацій у портфелі та порівняно з іншими державними банками велику "ринковість" бізнес-моделі. До того ж держава не витрачалася на докапіталізацію цього банку. Отже, питання визначення ціни продажу виглядає дещо простіше", – сказала Рожкова.

Вона сказала, що Сенс Банком цікавляться потенційні покупці, але на перспективу приватизації впливає війна. По-перше, його вартість теоретично зараз нижча, ніж може бути в мирний час, а по-друге, невідомо, як війна вплине на бізнес банку надалі.

"Сьогодні банк прибутковий і не потребує додаткового капіталу. Однак існує певна ймовірність того, що може знизитись прибутковість, або виникне необхідність докапіталізації. Потрібно все зважити, якщо є реальні інвестори. Попри те, що за обсягами Сенс значно менше Ощаду, це великий системний банк. І треба розуміти, як новий інвестор ним управлятиме", – сказала Рожкова.

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