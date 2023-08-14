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Інвестгрупа Фіали вивчає можливість купити Сенс Банк: Ми потенційно зацікавлені

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 19:30
Інвестгрупа Фіали вивчає можливість купити Сенс Банк: Ми потенційно зацікавлені - Фото
Томаш Фіала (фото: пресслужба форуму "Україна 30")

Інвестиційна група Dragon Capital розглядає можливість придбання націоналізованого кілька тижнів тому АТ "Сенс Банк" (колишній Альфа-Банк). Про це генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіал заявив агентству Вloomberg.

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"Ми потенційно зацікавлені. Ймовірно, ми шукатимемо можливості об'єднатися з деякими міжнародними співінвесторами, щоб купити цей банк, тому що він є доволі великим", – сказав Фіала.

Раніше Мінфін заявляв, що має намір продати Сенс Банк після війни.

"Для уряду було б доцільно продати його якнайшвидше, враховуючи, по-перше, що це п'ятий банк, що належить уряду, а по-друге, досвід управління державними банками не дуже добрий", – сказав Фіала.

За словами голови Dragon Capital, високий ризик того, що банком "зловживатимуть, будуть політичні призначення та політичні проєкти, для яких він використовуватиметься".

Dragon Capital працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг. Кінцевим бенефіціаром інвесткомпанії є чех Томаш Фіала. Компанії належить медіахолдинг NV, до якого входять однойменні радіостанція, журнал та інтернет-видання.

26 травня засновник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником українського інтернет-видання "Українська правда".

Міністерство фінансів заявило агентству, що воно "зацікавлене у зниженні частки держави в банківському секторі, тому ми готуватимемо банки, зокрема й цей, до продажу".

Щодо погроз колишнього власника Сенс Банку – ABH Holdings SA російського мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів – розпочати арбітраж у разі націоналізації українського банку, Фіала заявив, що це не буде "прямим ризиком". "Такий крок може викликати деякі незручності", – сказав Фіала.

Dragon володіє широким спектром активів у різних галузях, зокрема АТ "Юнекс Банк", який раніше належав екснардепу Вадиму Новинському. Група Фіали купила цей банк у 2020 році. Загальні активи банку становлять приблизно $71 млн, "що мізерно мало в порівнянні з $2,6 млрд Сенс Банку", зазначає Вloomberg.

Раніше в інтерв'ю LIGA.net голова Dragon Capital Томаш Фіала повідомив, що компанія розглядає варіанти з купівлею роздрібного банку. Наприкінці 2019 року Dragon Capital попередньо домовилася з польським Getin Holding про купівлю українського Ідея Банку, проте через початок кризи, пов'язаної із COVID-19, угода зірвалася.

Громадянин Чехії Фіала вже має команду, яка готова керувати Сенс Банком. Земляк та генеральний директор Юнекс Банку Іван Світек обіймав керівні посади в Альфа-Банку Україна з 2017 до 2019 року, включно з періодом злиття кредитора з іншим великим вітчизняним банком.

Віра Касіян
Dragon CapitalТомаш Фіаласенс банк
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