Інвестгрупа Фіали вивчає можливість купити Сенс Банк: Ми потенційно зацікавлені
Інвестиційна група Dragon Capital розглядає можливість придбання націоналізованого кілька тижнів тому АТ "Сенс Банк" (колишній Альфа-Банк). Про це генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіал заявив агентству Вloomberg.
"Ми потенційно зацікавлені. Ймовірно, ми шукатимемо можливості об'єднатися з деякими міжнародними співінвесторами, щоб купити цей банк, тому що він є доволі великим", – сказав Фіала.
Раніше Мінфін заявляв, що має намір продати Сенс Банк після війни.
"Для уряду було б доцільно продати його якнайшвидше, враховуючи, по-перше, що це п'ятий банк, що належить уряду, а по-друге, досвід управління державними банками не дуже добрий", – сказав Фіала.
За словами голови Dragon Capital, високий ризик того, що банком "зловживатимуть, будуть політичні призначення та політичні проєкти, для яких він використовуватиметься".
26 травня засновник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником українського інтернет-видання "Українська правда".
Міністерство фінансів заявило агентству, що воно "зацікавлене у зниженні частки держави в банківському секторі, тому ми готуватимемо банки, зокрема й цей, до продажу".
Щодо погроз колишнього власника Сенс Банку – ABH Holdings SA російського мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів – розпочати арбітраж у разі націоналізації українського банку, Фіала заявив, що це не буде "прямим ризиком". "Такий крок може викликати деякі незручності", – сказав Фіала.
Dragon володіє широким спектром активів у різних галузях, зокрема АТ "Юнекс Банк", який раніше належав екснардепу Вадиму Новинському. Група Фіали купила цей банк у 2020 році. Загальні активи банку становлять приблизно $71 млн, "що мізерно мало в порівнянні з $2,6 млрд Сенс Банку", зазначає Вloomberg.
Раніше в інтерв'ю LIGA.net голова Dragon Capital Томаш Фіала повідомив, що компанія розглядає варіанти з купівлею роздрібного банку. Наприкінці 2019 року Dragon Capital попередньо домовилася з польським Getin Holding про купівлю українського Ідея Банку, проте через початок кризи, пов'язаної із COVID-19, угода зірвалася.
Громадянин Чехії Фіала вже має команду, яка готова керувати Сенс Банком. Земляк та генеральний директор Юнекс Банку Іван Світек обіймав керівні посади в Альфа-Банку Україна з 2017 до 2019 року, включно з періодом злиття кредитора з іншим великим вітчизняним банком.
- 20 липня 2023 року Національний банк вирішив вивести Сенс Банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- 22 липня Сенс Банк офіційно став державним, а 24 липня там призначили нових членів правління та наглядової ради.
- 24 липня в Офісі генпрокурора заявили, що ексвласники Сенс Банку хотіли довести його до банкрутства.
- На початку серпня Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості Сенс Банку після націоналізації.
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