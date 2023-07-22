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Сенс Банк офіційно став державним – НБУ

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 17:23
Сенс Банк офіційно став державним – НБУ - Фото
Сенс Банк

Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк" (колишній Альфа-Банк), відповідно до якого банк переходить у власність держави, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні", – наголосили у регуляторі.

У Нацбанку додали, що, відповідно до вимог закону, Фонд гарантування призначив керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацбанком і вони починають виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

Головою правління АТ "Сенс Банк" визначено Дмитра Кузьміна.

Наталія Софієнко
націоналізаціясенс банк
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