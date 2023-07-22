Сенс Банк офіційно став державним – НБУ
22.07.2023, 17:23
Сенс Банк
Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Сенс Банк" (колишній Альфа-Банк), відповідно до якого банк переходить у власність держави, повідомляє пресслужба Національного банку.
"Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні", – наголосили у регуляторі.
У Нацбанку додали, що, відповідно до вимог закону, Фонд гарантування призначив керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів були погоджені на посади Нацбанком і вони починають виконання своїх обов’язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.
Головою правління АТ "Сенс Банк" визначено Дмитра Кузьміна.
- 20 липня Національний банк вирішив вивести банк із ринку через санкції проти його власників і запропонував уряду націоналізувати його. Наступного дня Кабінет міністрів погодився викупити Сенс Банк за 1 гривню.
- З 21 липня в Сенс Банку почала працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Очікується, що вона триватиме тільки до кінця вихідних, і уже з понеділка він стане державним.
- Міністерство фінансів планує його продати після війни.
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