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Сенс Банк официально стал государственным – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 17:23
Сенс Банк официально стал государственным – НБУ - Фото
сенс банк

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), согласно которому банк переходит в собственность государства, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине", – подчеркнули в регуляторе.

В Нацбанке добавили, что в соответствии с требованиями закона, Фонд гарантирования назначил руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Нацбанком и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Председателем правления АО "Сенс Банк" определен Дмитрий Кузьмин.

  • 20 июля Национальный банк решил вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
  • С 21 июля в Сенс Банке начала работать временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ожидается, что она продлится только до конца выходных, и уже с понедельника он станет государственным.
Наталия Софиенко
сенс банкнационализация
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