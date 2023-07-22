Сенс Банк официально стал государственным – НБУ
Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), согласно которому банк переходит в собственность государства, сообщает пресс-служба Национального банка.
"Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине", – подчеркнули в регуляторе.
В Нацбанке добавили, что в соответствии с требованиями закона, Фонд гарантирования назначил руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Нацбанком и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.
Председателем правления АО "Сенс Банк" определен Дмитрий Кузьмин.
- 20 июля Национальный банк решил вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил правительству национализировать его. На следующий день Кабинет министров согласился выкупить Сенс Банк за 1 гривню.
- С 21 июля в Сенс Банке начала работать временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ожидается, что она продлится только до конца выходных, и уже с понедельника он станет государственным.
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