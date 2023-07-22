Сенс Банк официально стал государственным – НБУ

Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключили договор купли-продажи 100% акций АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), согласно которому банк переходит в собственность государства, сообщает пресс-служба Национального банка.

"Указанный шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз финансовой стабильности в Украине", – подчеркнули в регуляторе.

В Нацбанке добавили, что в соответствии с требованиями закона, Фонд гарантирования назначил руководителей банка. Соответствующие кандидатуры по представлению Министерства финансов были согласованы на должности Нацбанком и приступают к исполнению своих обязанностей с момента прекращения Фондом временной администрации.

Председателем правления АО "Сенс Банк" определен Дмитрий Кузьмин.