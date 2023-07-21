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Кабмин решил национализировать Сенс Банк за 1 грн

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 12:46
Кабмин решил национализировать Сенс Банк за 1 грн - Фото
Фото: Сенс Банк

Кабинет министров принял предложение Национального банка об участии государства в выводе с рынка системно важного банка АО "Сенс Банк". Об этом сначала сообщил первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк из Голоса, а потом официально подтвердила пресслужба правительства.

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Это решение означает, что Министерство финансов выкупит 100% акций Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 грн.
"Правительство принимает решение об участии в этой процедуре. Государство обретет право собственности на акции банка в полном объеме. Решение призвано обеспечить стабильность нашей банковской системы и защиту интересов вкладчиков", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Раньше владельцами Сенс Банка были подсанкционные россияне Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%).

20 июля Национальный банк решил вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил национализировать его.

С 21 июля в Сенс Банке заработала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ожидается, что она продлится только до конца выходных, и уже с понедельника он станет государственным.

СПРАВКА. В конце мая Верховная Рада приняла изменения в закон о банках, обязывающие НБУ вывести с рынка системно важный банк, если к любому владельцу существенного участия этого учреждения применены санкции.

В Украине такой банк один – Сенс.

Процедура вывода банка с рынка прописана в законе о гарантировании вкладов. Она предполагает, что первый шаг делает Национальный банк, приняв соответствующее решение. После этого не позднее следующего дня Кабинет министров рассматривает предложение НБУ и решает – принимает участие государство в выводе банка с рынка или нет.

  • Сенс Банк – крупнейший национализированный банк в Украине со времен ПриватБанка, суды вокруг национализации последнего до сих пор продолжаются. Компания ABH Holdings SA, которая была номинальным держателем акций Сенс Банка, также собирается судиться с Украиной через национализацию.
Андрей Водяный
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