Кабмин решил национализировать Сенс Банк за 1 грн
Кабинет министров принял предложение Национального банка об участии государства в выводе с рынка системно важного банка АО "Сенс Банк". Об этом сначала сообщил первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк из Голоса, а потом официально подтвердила пресслужба правительства.
20 июля Национальный банк решил вывести банк с рынка из-за санкций против его владельцев и предложил национализировать его.
С 21 июля в Сенс Банке заработала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Ожидается, что она продлится только до конца выходных, и уже с понедельника он станет государственным.
СПРАВКА. В конце мая Верховная Рада приняла изменения в закон о банках, обязывающие НБУ вывести с рынка системно важный банк, если к любому владельцу существенного участия этого учреждения применены санкции.
В Украине такой банк один – Сенс.
Процедура вывода банка с рынка прописана в законе о гарантировании вкладов. Она предполагает, что первый шаг делает Национальный банк, приняв соответствующее решение. После этого не позднее следующего дня Кабинет министров рассматривает предложение НБУ и решает – принимает участие государство в выводе банка с рынка или нет.
- Сенс Банк – крупнейший национализированный банк в Украине со времен ПриватБанка, суды вокруг национализации последнего до сих пор продолжаются. Компания ABH Holdings SA, которая была номинальным держателем акций Сенс Банка, также собирается судиться с Украиной через национализацию.
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