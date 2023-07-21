Кабмин решил национализировать Сенс Банк за 1 грн

СПРАВКА. В конце мая Верховная Рада приняла изменения в закон о банках, обязывающие НБУ вывести с рынка системно важный банк, если к любому владельцу существенного участия этого учреждения применены санкции.

В Украине такой банк один – Сенс.

Процедура вывода банка с рынка прописана в законе о гарантировании вкладов. Она предполагает, что первый шаг делает Национальный банк, приняв соответствующее решение. После этого не позднее следующего дня Кабинет министров рассматривает предложение НБУ и решает – принимает участие государство в выводе банка с рынка или нет.