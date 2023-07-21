Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк за 1 грн

Кабінет міністрів прийняв пропозицію Національного банку про участь держави у виведенні з ринку системно важливого банку АТ "Сенс Банк". Про це спочатку повідомив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк з Голосу, а потім офіційно підтвердила пресслужба уряду.

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Це рішення означає, що Міністерство фінансів викупить 100% акцій Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн.

"Уряд ухвалює рішення про участь у цій процедурі. Держава набуде права власності на акції банку в повному обсязі. Рішення покликане забезпечити стабільність нашої банківської системи та захист інтересів вкладників", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Раніше власниками Сенс Банку були підсанкційні росіяни Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%).

20 липня Національний банк вирішив вивести банк з ринку через санкції проти його власників і запропонував націоналізувати його.

З 21 липня в Сенс Банку почала працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Очікується, що вона триватиме тільки до кінця вихідних, і уже з понеділка він стане державним.

ДОВІДКА. У кінці травня Верховна Рада ухвалила зміни до закону про банки, які зобов'язують НБУ вивести з ринку системно важливий банк, якщо до будь-якого власника істотної участі цієї установи застосовані санкції. В Україні такий банк один – Сенс. Процедура виведення банку з ринку прописана в законі про гарантування вкладів. Вона передбачає, що перший крок робить Національний банк, ухваливши відповідне рішення. Після цього не пізніше наступного дня Кабінет міністрів розглядає пропозицію НБУ та вирішує – бере участь держава у виведенні банку з ринку чи ні.