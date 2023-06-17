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Акціонер Сенс Банку погрожує Україні міжнародним судом через націоналізацію банку

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 16:40
Акціонер Сенс Банку погрожує Україні міжнародним судом через націоналізацію банку - Фото
сенс банк фото сенс банк

Акціонер ABH Holdings S.A., який є номінальним власником акцій Сенс Банку (раніше відомого як Альфа Банк), заявив про намір звернутися до міжнародного суду у разі націоналізації банку без належної компенсації. Про це йдеться в повідомленні на сайті акціонера. 

Компанія ABHH висловила свою позицію у зв'язку з підписанням президентом України Володимиром Зеленським законопроєкту № 9107−1 щодо націоналізації банків, що належать особам, підданим санкціям.

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Заява ABHH зазначає, що компанія серйозно занепокоєна можливою націоналізацією АТ "Сенс Банк" без належної компенсації, перевищуючи номінальну суму.

У ABHH вказують, що в разі націоналізації Сенс Банку, збитки понесуть особи, які не перебувають під санкціями, включаючи власників облігацій та непідсанкційних акціонерів ABHH, а також благодійну організацію, яка займається дослідженням раку, та великий європейський банк.

Компанія ABHH заявляє, що вживатиме всіх необхідних заходів відповідно до національного та міжнародного права, а також наявних угод, щоб отримати компенсацію. Зокрема, ABHH планує звернутися до захисту, передбаченого двосторонньою угодою про захист інвестицій між Бельгією, Люксембургом та Україною (BLEU).

  • АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження.
  • Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.
  • У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про порядок націоналізації системних банків під час воєнного стану за 1 гривню, але цього виявилось недостатньо для націоналізації Сенс Банку.
Наталія Софієнко
сенс банкАльфа Банкакціонер
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