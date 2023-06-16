Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк

Президент Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 червня, підписав законопроєкт №9107-1, який дозволяє виводити з ринку системно важливі банки, якщо його акціонери перебувають під санкціями. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Документ вносить зміни до закону про банки й банківську діяльність, які зобов'язують Національний банк України під час воєнного стану вивести з ринку системно важливий банк, якщо до нього чи до його власників застосовано санкції.

Зараз такий банк в Україні один – це Сенс Банк, контрольний пакет акцій якого контролюється росіянами Андрієм Косоговим, Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

Особам, до яких застосовано санкції, забороняється набувати чи збільшувати частку в українських банках.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Ukranews запевнив, що на вкладників банків націоналізація ніяк не вплине.

"Взагалі ніхто не відчує жодних наслідків, бо націоналізація банку – це зміна власника з підсанкційного приватного на державного. Зміна власника банку не тягне за собою зменшення капіталу чи якісь фінансові наслідки. Держава в особі наглядової ради буде досить чітко виконувати свої обов’язки як власник, так само як щодо інших національних банків", – сказав він.

За словами Гетманцева, крім підсанкційних власників, у Сенс Банку немає інших проблем.

"У 2023 році він є прибутковим, ліквідним, виконує нормативи адекватності капіталу. Все під контролем", – сказав депутат.