Акционер Сенс Банка угрожает Украине международным судом из-за национализации банка

Акционер ABH Holdings SA, являющийся номинальным владельцем акций Сенс Банка (ранее известного как Альфа Банк), заявил о намерении обратиться в международный суд в случае национализации банка без должной компенсации. Об этом идет речь в сообщении на сайте акционера.

Компания ABHH высказала свою позицию в связи с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта № 9107-1 относительно национализации банков, принадлежащих лицам, подвергнутым санкциям.

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Заявление ABHH отмечает, что компания серьезно обеспокоена возможной национализацией АО "Сенс Банк" без должной компенсации, превышая номинальную сумму.

В ABHH указывают, что в случае национализации Сенс Банка, убытки понесут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH, а также благотворительную организацию, занимающуюся исследованием рака, и крупный европейский банк.

Компания ABHH заявляет, что будет принимать все необходимые меры в соответствии с национальным и международным правом, а также имеющимися соглашениями, чтобы получить компенсацию. В частности, ABHH планирует обратиться к защите, предусмотренной двусторонним соглашением о защите инвестиций между Бельгией, Люксембургом и Украиной (BLEU).