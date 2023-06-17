Акционер Сенс Банка угрожает Украине международным судом из-за национализации банка
Акционер ABH Holdings SA, являющийся номинальным владельцем акций Сенс Банка (ранее известного как Альфа Банк), заявил о намерении обратиться в международный суд в случае национализации банка без должной компенсации. Об этом идет речь в сообщении на сайте акционера.
Компания ABHH высказала свою позицию в связи с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта № 9107-1 относительно национализации банков, принадлежащих лицам, подвергнутым санкциям.
Заявление ABHH отмечает, что компания серьезно обеспокоена возможной национализацией АО "Сенс Банк" без должной компенсации, превышая номинальную сумму.
В ABHH указывают, что в случае национализации Сенс Банка, убытки понесут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH, а также благотворительную организацию, занимающуюся исследованием рака, и крупный европейский банк.
Компания ABHH заявляет, что будет принимать все необходимые меры в соответствии с национальным и международным правом, а также имеющимися соглашениями, чтобы получить компенсацию. В частности, ABHH планирует обратиться к защите, предусмотренной двусторонним соглашением о защите инвестиций между Бельгией, Люксембургом и Украиной (BLEU).
- АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.
- Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.
- В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о порядке национализации системных банков во время военного положения за 1 гривну, но этого оказалось недостаточно для национализации Сенс Банка.
- Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, подписал законопроект №9107-1, позволяющий выводить с рынка системно важные банки, если его акционеры находятся под санкциями.
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